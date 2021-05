BIHARIOVÁ: Digitalizácia štátu a reformy nepočkajú na koniec pandémie

Práca parlamentu a referendum

Otázka pre Irenu Bihariovú:

Akým témam sa venujú europoslanci za PS?

-Téme právneho štátu sa venuje kolega Michal Šimečka. Európska únia sa snaží zadefinovať nejaké spoločné kritériá. A Marek Hojsík je náš „zelený“ europoslanec. Témy, ktoré pokrýva, sa týkajú klimatickej krízy, biomasy, odstraňovania znečisťujúcich chemikálií.-

Bratislava 22. mája (Teraz.sk) - Odsúvanie dôležitých reforiem kvôli riešeniu akútnych problémov s pandémiou COVID-19 nie je správne, naopak, reformy by mali byť odpoveďou aj na otázky, ktoré priniesla koronakríza. V diskusii na TASR TV to uviedla predsedníčka Progresívneho Slovenska Irena Bihariová.konštatovala.Najmä vzdelávanie prešlo podľa nej v čase pandémie ťažkou skúškou a ukázalo sa, že časť detí bola zo vzdelávania z veľkej časti vyradená.povedala Bihariová.Každá reforma má podľa nej svoje náklady a trvá určitý čas, kým sa ju podarí doladiť. To ale nie je dôvod na odkladanie kľúčových rozhodnutí.vyhlásila.Aj keď Progresívne Slovensko pred voľbami úzko spolupracovalo so súčasnými vládnymi stranami, Bihariová je z práce vládneho kabinetu sklamaná.tvrdí.dodala. Za mimoriadne konfliktného považuje bývalého premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý má podľa nej stále v rukách rozhodovaciu moc.Ako politička, ale aj ako právnička Bihariová kritizuje množstvo skrátených legislatívnych konaní v parlamente, keďže tento inštitút je v skutočnosti určený len na prípady, kedy treba predísť vážnym hroziacim škodám.povedala s tým, že ak PS raz bude mať vládnu zodpovednosť, určite nebude zneužívať túto formu schvaľovania zákonov.Členom PS sa stal poslanec Tomáš Valášek, pôvodne zvolený za hnutie Za ľudí, čím získali progresívci možnosť jeho prostredníctvom predkladať v parlamente návrhy zákonov.konštatuje Bihariová.dodáva.Bihariová schvaľuje rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej nechať referendovú otázku preveriť ústavným súdom, lebo po prípadnom kladnom rozhodnutí bude mať aj samotné referendum o predčasných voľbách vyššiu legitimitu.opýtala sa.Progresívne Slovensko podľa nej nebude politicky podporovať iniciatívy Hlasu-SD, Smeru-SD a Slovenskej národnej strany, ktoré sa od začiatku politicky angažujú za referendum. Ak však bude reálne vypísané, nebude ani odhovárať ľudí od účasti.uzavrela Bihariová.