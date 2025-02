Bill Gates a jeho Zdrojový kód. Životopis podnikateľa a technológa

Stretnutie so Stevom Jobsom

Bratislava 5. februára (OTS) - 20-ročný mladík odišiel z Harvardu a založil softvérovú spoločnosť, ktorá sa stala gigantom v odvetví a zmenila fungovanie a život celého sveta.Zároveň je multimiliardárom, ktorý sa zameral na filantropiu a vývoj riešení v oblasti klimatickej krízy, globálneho zdravia a vzdelávania v USA.To je Bill Gates a toto je jeho biografia. Zdrojový kód – Moje začiatky Kniha nehovorí o zlatej ére Microsoftu ani o vzniku Gatesovej nadácie alebo o budúcnosti technológií. Je to ľudský a veľmi osobný príbeh o tom, ako sa Bill Gates stal tým, kým je dnes.Sprevádza nás detstvom a odkrýva jeho rané vášne a záujmy. Je to aj príbeh o zásadovej starej mame a ambicióznych rodičoch, o prvých hlbokých priateľstvách a náhlej smrti najlepšieho priateľa. Sleduje snahu mladého chlapca zapadnúť, ale aj prvé dotyky so svetom programovania a počítačov na úsvite novej éry. Opisuje, ako sa už v tínedžerskom veku vydal na cestu, ktorá ho od nočných výletov do neďalekého počítačového centra zaviedla až do internátnej izby na univerzite, kde zapálil iskru revolúcie, ktorá zmenila svet.Vidíme, ako sa popasoval s rôznymi problémami, ako prekonával prekážky a ako sa rozhodoval. Nie sú to suché fakty, či oslavná autobiografia, ale emotívny príbeh, ktorý Bill Gates podáva z nadhľadu. Vie sa na sebe pobaviť, zasmiať (viď samotná obálka, na ktorej je ako bezzubý chlapec:-)). A hlavne môže byť inšpiráciou, ako tvrdá práca a vášeň pre niečo môžu viesť k úspechu.Bill Gates sa delí o svoj príbeh po prvýkrát. Ide o múdre a láskavé rozprávanie, ktoré odhaľuje fascinujúci portrét života jedného Američana.je technológ, popredný podnikateľ a filantrop. V roku 1975 so svojím priateľom z detstva Paulom Allenom založil spoločnosť Microsoft a dnes je predsedom nadácie Gates Foundation. Zároveň založil organizáciu Breakthrough Energy zameranú na obchodné využitie čistej energie a iných technológií súvisiacich s ochranou klímy, a spoločnosť TerraPower, ktorá sa venuje vývoju priekopníckych jadrových technológií. Bill Gates má tri deti.