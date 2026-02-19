< sekcia Import
Biohacking nie je sci-fi
K lepšiemu zdraviu a energii pomôžu vedomé každodenné návyky.
Autor OTS
Bratislava 19. februára (OTS) - Slovo „biohacking“ znie možno futuristicky, akoby patrilo do sveta špičkových technológií. V skutočnosti však ide o vedomé zlepšovanie fungovania vlastného tela a mysle pomocou jednoduchých zmien v životnom štýle. Biohacking nemusí znamenať drahé prístroje, ale návrat k základom – kvalitnému spánku, pohybu, strave a práci so stresom.
Foto: Tatiana Kocúrková, farmaceutická laborantka z lekárne Dr. Max v Žiline
Cesta k lepšiemu zdraviu a vitalite nemusí nutne znamenať radikálne životné zmeny, ktoré je ťažké udržať. Práve naopak, skutočný progres spočíva v malých, vedomých a pozitívnych krokoch, ktoré robíme každý deň. Trpezlivosť a pravidelnosť sú tak v biohackingu dôležitejšie než okamžitý extrémny výkon. „Skutočný biohacking nie je o extrémnych výzvach, ale o postupnom nastavovaní prostredia a návykov tak, aby telo fungovalo efektívnejšie. Ide o schopnosť všímať si signály vlastného organizmu, testovať malé zmeny a vyberať si to, čo nám dlhodobo prospieva,” vysvetľuje Tatiana Kocúrková, farmaceutická laborantka z lekárne Dr. Max v Žiline.
Foto: Unsplash.com/Shane
Spánok ako kľúč k regenerácii
Jedným z najdôležitejších pilierov biohackingu je kvalitný odpočinok. Počas neho sa regeneruje nervový systém, upravujú sa hormóny a posilňuje imunita. Dlhodobý deficit spánku pritom zvyšuje riziko civilizačných ochorení a negatívne ovplyvňuje pamäť aj náladu.
„Jednoduché biohackerské tipy na zlepšenie spánku zahŕňajú chodenie spať v rovnakom čase či obmedzenie modrého svetla z obrazoviek aspoň hodinu pred spaním. Pomôcť môže aj dobre vyvetraná, tmavá miestnosť a večerné upokojujúce rituály, ako je čítanie alebo teplá sprcha,“ radí Tatiana Kocúrková.
Foto: Unsplash.com/Gabin Vallet
Pohyb a boj s „tichým sabotérom”
Pre podporu metabolizmu a okysličenie mozgu nie je nutné tráviť hodiny vo fitnescentre. Účinným nástrojom je tzv. „mikrotréning“ – niekoľko minút intenzívnej aktivity, či rýchla chôdza a schody namiesto výťahu rozložené počas dňa.
Rovnako dôležitá je regulácia stresu, ktorý odborníčka označuje za „tichého sabotéra“ zdravia. „Chronický stres negatívne ovplyvňuje tlak, imunitu aj trávenie. Už niekoľko minút denne venovaných vedomému dýchaniu, krátkej meditácii alebo pobytu v prírode dokáže merateľne znížiť hladinu stresových hormónov v tele,“ dopĺňa farmaceutická laborantka.
Foto: Unsplash.com/Brooke Lark
Doplnky stravy: Rozumná podpora, nie zázrak
Súčasťou biohackingu sú aj výživové doplnky, ako vitamín D, horčík, omega-3 mastné kyseliny či probiotiká. Majú svoje miesto najmä pri preukázanom nedostatku, no nesmú nahrádzať zdravý režim. „Rozumný prístup znamená vyberať si doplnky cielene a po konzultácii s odborníkom. Netreba ich vnímať ako zázračnú skratku, ale ako podporu k celkovej stratégii zdravia,“ uzatvára Tatiana Kocúrková.
Foto: Tatiana Kocúrková, farmaceutická laborantka z lekárne Dr. Max v Žiline
Strava ako signál pre telo
V biohackingu sa na jedlo pozerá ako na signál, ktorý ovplyvňuje zápal v tele a energiu. Základom je pestrá strava s dostatkom bielkovín, vlákniny a zdravých tukov a mikronutrientov.
• Stabilné raňajky: Mali by obsahovať dostatok bielkovín.
• Obmedzenie spracovaných potravín: Vyhýbať sa sladkým nápojom a vysoko spracovaným jedlám.
• Pitný režim: Je nevyhnutný pre udržanie vitality.
• Metabolická rovnováha: Niektorým ľuďom pomáha dlhšia pauza medzi večerou a raňajkami, tzv. časovo obmedzené jedenie.
