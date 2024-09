BIŠČOVÁ: Sedavá práca ničí chrbticu, pomôcť môže aj krabica od topánok

Bratislava 28. septembra (TASR TV) – Krabica od topánok môže človeku so sedavým zamestnaním pomôcť ochrániť chrbticu. Môžeme si na ňu vyložiť laptop, aby sme ho mali v správnej výške a tiež pri sedení v kancelárii si na ňu môžeme vyložiť nohy. V relácii TASR TV ZDRAVIE to uviedla fyzioterapeutka Daniela Biščová.Správnemu sedeniu podľa nej pomôže, ak máme obrazovku laptopu vo výške očí, píšeme cez externú klávesnicu a používame vhodný typ myši.vysvetlila. Nesprávne sedenie môže podľa odborníčky spôsobovať bolesti hlavy, šije a pliec, ale časom aj chronické problémy.Pri práci s laptopom podľa Biščovej prospieva, ak si vieme aspoň raz za tridsať minút urobiť prestávku a prípadne zmeniť typ sedenia. Ako vysvetlila, na stoličke môžeme sedieť aktívne aj pasívne. Na mnohých kancelárskych stoličkách sa dá totiž prepnúť opierka do polohy hojdania, ktoré je pre chrbát prospešné.spresnila.Ďalšou možnosťou zmeny sedenia je napríklad fit lopta. Dôležité je nastavenie stoličky, napríklad lakťové opierky by mali byť v predĺžení stola, aby nám nedvíhali plecia. Ak sa zdvihnutiu pliec nedá vyhnúť, pre výšku stola, treba si podľa Biščovej dať pod nohy ergonomickú opierku, prípadne aj improvizovať napríklad krabicou od topánok.Správnemu držaniu tela by sme sa mohli učiť od malých detí.konštatovala Biščová. S prvým nesprávnym sedením sa však dieťa môže stretnúť už v škôlke alebo škole.zhodnotila Biščová.Ak dlhodobo zanedbávame starostlivosť o to, ako sedíme a dlhé hodiny pracujeme za stolom, môžu sa podľa nej objaviť zo začiatku nenápadné ťažkosti.uzavrela Biščová.