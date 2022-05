Klempa: Poznatky nenaznačujú, že sa opičie kiahne budú šíriť ako covid

Bratislava 28. mája (TASR) - Všetky doterajšie poznatky, ktoré o víruse a ochorení opičích kiahní sú k dispozícii, nenaznačujú, že by sa vírus šíril tak ako COVID-19. Pre TASR to uviedol virológ Boris Klempa z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV).



"Aj pri súčasnom šírení v Európe bol k prenosu potrebný pomerne intenzívny, blízky kontakt – často išlo o pohlavný styk," uviedol Klempa. Aj prenos kvapôčkovou cestou je podľa jeho slov síce možný a zdokumentovaný. "Nejde však o prenos aerosólom ako pri novom koronavíruse, ale prenos väčšími kvapôčkami, ktoré sa nevznášajú vo vzduchu, a teda treba veľmi blízky kontakt tvárou v tvár," vysvetlil virológ.



Okrem toho infekční by podľa neho mali byť predovšetkým ľudia, ktorí už majú príznaky ochorenia, takže ich izolácia by mala byť jednoduchšia. Ako ďalej poznamenal, na rozdiel od ochorenia COVID-19, izolačné a karanténne opatrenia by v tomto prípade mali byť účinné.



Klempa poukázal na to, že starší ľudia (narodení pred rokom 1980) boli ešte zaočkovaní proti pravým kiahňam. "Keďže pôvodca pravých kiahní, variola vírus, a pôvodca opičích kiahní, monkeypox vírus, sú blízko príbuzné, prichádza tu k skríženej ochrane. Táto ochrana však určite nebude stopercentná a nemali by sme sa na ňu spoliehať," povedal. Vo všeobecnosti však majú podľa neho vyššie riziko ťažkého priebehu najmä deti a imunitne oslabení ľudia.



Prípady opičích kiahní už zaznamenali vo viacerých európskych krajinách vrátane Českej republiky. Na Slovensku sa doposiaľ žiaden prípad nepotvrdil.