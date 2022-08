BLANÁR: Nastavili sme to tak, aby referendum a voľby mohli byť naraz

Kríza v koalícii a komunálne voľby

Bratislava 6. augusta (Teraz.sk) – Petičná akcia je nastavená tak, že zákonné lehoty umožnia organizovať referendum spolu s komunálnymi a regionálnymi voľbami 29. októbra. V TASR TV to povedal podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár.Na Slovensku je podľa neho laťka pre platnosť referenda nastavená mimoriadne vysoko, potrebná je účasť viac ako polovice všetkých slovenských voličov, ktorých je okolo 4,4 milióna.povedal s tým, že v polovici augusta by podľa neho mohlo byť pod petíciou už okolo 400 000 podpisov. To by umožnilo odovzdať petičné hárky úradu prezidentky Zuzany Čaputovej.Referendum by malo mať dve otázky, jedna požaduje demisiu vlády a druhá mení ústavu tak, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie. Blanár je presvedčený, že otázky sú v súlade s ústavou a obstáli by aj pred Ústavným súdom (ÚS) SR.povedal na margo pochybností prezidentky o ústavnosti jednej z otázok.Doterajšie kroky hlavy štátu boli podľa Blanára skôr v prospech vládnej koalície ako opozície. Petičnú akciu za referendum zasa podporujú viaceré opozičné strany a občianski aktivisti.povedal Blanár.tvrdí.Vláda podľa neho nedokáže riešiť infláciu, zdražovanie potravín a pohonných hmôt.vyhlásil podpredseda Smeru-SD.Na margo aktuálnej politickej krízy v koalícii povedal, že bez ohľadu na to ako dopadne, očakáva v septembri pokračovanie aktuálneho štýlu riadenia štátu.tvrdí.vyhlásil Blanár.V komunálnych a regionálnych voľbách dostali podľa Blanára okresné a krajské organizácie Smeru-SD voľnú ruku pri vytváraní volebných koalícií. V prípade trenčianskeho župana Jaroslava Bašku je súčasťou koalície aj jedna z vládnych strán, hnutie Sme rodina. Väčšina koalícií sa však podľa neho bude vytvárať na báze dnešných opozičných strán a neočakáva ani jednu spoločnú koalíciu s hnutím OĽANO.