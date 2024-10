BLANÁR: Slovensko je pripravené podporiť mierový proces na Ukrajine

Bratislava 12. októbra (Teraz.sk) – Slovensko je pripravené podporiť mierový proces na Ukrajine aj tým, že by v prípade potreby hostilo niektoré z predprípravných rokovaní k mierovému summitu. V TASR TV to povedal minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).Pre Slovensko je podľa neho podpora mierového riešenia konfliktu na Ukrajine dlhodobo kľúčovou zahraničnopolitickou prioritou.konštatoval Blanár, ktorý sa so Sybihom stretol na spoločnom rokovaní ukrajinskej a slovenskej vlády 7. októbra pri Užhorode.Príprava summitu bude podľa Blanára prebiehať na rôznych úrovniach a Slovensko je otvorené podpore týchto rokovaní.povedal.Pozícia slovenskej vlády k situácii na Ukrajine sa podľa neho nemení, pre Slovensko je kľúčové dodržiavanie medzinárodného práva a teritoriálna celistvosť štátov, aj preto dodnes neuznalo Kosovo.povedal Blanár.Slovensko preto podľa neho chce podporovať mierové iniciatívy a Ukrajine pomáhať pragmatickými krokmi, o akých rokovalo aj na aktuálnej spoločnej schôdzke vlád oboch štátov.Podľa Blanára je v poradí už tretia, prvé bolo užšie stretnutie premiéra a niekoľkých ministrov na ukrajinskej strane, kde sa dohodlo aprílové rokovanie oboch vlád v Michalovciach. Na východe Slovenska bola dohodnutá cestovná mapa s konkrétnymi projektmi spolupráce. Na októbrovom stretnutí pri Užhorode sa podľa Blanára okrem iného vyhodnocovalo aj plnenie dohodnutých cieľov.konštatoval s tým, že pre Ukrajinu sa s blížiacou zimou stáva stále aktuálnejším problémom otázka dodávok elektrickej energie.Slovensko sa podľa Blanára naďalej angažuje pri odmínovávaní ukrajinského územia a v budúcnosti má záujem na tom, aby na obnove Ukrajiny po skončení bojov participovali aj naše firmy.konštatoval minister.Na otázku, či je šanca obnoviť aj tradíciu spoločných rokovaní slovenskej a českej vlády, ktorú česká strana v marci prerušila z dôvodu nesúhlasu s postojmi Slovenska ku konfliktu na Ukrajine, Blanár odpovedal, že medzinárodná politika by mala byť pragmatická.konštatoval. Dodal, že slovenská vláda určite nebude brániť tomu, aby spoločné rokovania slovenskej a českej vlády v budúcnosti pokračovali.povedal.Čas podľa Blanára dáva za pravdu slovenskej argumentácii, podľa ktorej konflikt nemá vojenské riešenie a treba sa snažiť, aby boli mierové rokovania čím skôr.Na otázku, či nepovažuje za problém svoje stretnutia s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, naposledy počas septembrového rokovania Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, Blanár odpovedal, že diplomatické rokovania sú potrebné aj počas vojnových konfliktov.konštatoval Blanár.Ministerstvo zahraničných vecí podľa Blanára realizovalo v súvislosti s eskaláciou konfliktu z Gazy do južného Libanonu jednu z najväčších logistických evakuačných operácií v histórii Slovenskej republiky.Slovensko má v Bejrúte zastupiteľský úrad, ale v Libanone žije aj množstvo ďalších Slovákov. Keď sa objavili signály, že konflikt z Gazy môže postupne eskalovať až do Libanonu, ministerstvo podľa Blanára začalo pracovať na prípravách evakuácie.povedal s tým, že o pomoc v tejto súvislosti požiadali Slovensko aj viaceré ďalšie krajiny, vrátane Českej republiky a USA.dodal.Palestínske radikálne hnutie Hamas 7. októbra 2023 zaútočilo na juh Izraela, ktorý reagoval pozemnou vojenskou operáciou v pásme Gazy.konštatoval Blanár. Poukázal na veľké množstvo priamych civilných obetí a ďalšie, ktoré pribúdajú v dôsledku chýbajúcej zdravotnej starostlivosti, nedostatku liekov a základných potravín.Za jediné trvalo udržateľné riešenie situácie považuje Blanár dvojštátny model, kde by na jednej strane arabské štáty uznali Izrael a na druhej strane by bola rovnako uznaná aj Palestína.pripomenul Blanár.podčiarkol Blanár.