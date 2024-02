BLANÁR: Zrušenie práva veta by bolo začiatkom konca Európskej únie

Bratislava 14. februára (Teraz.sk) – Európska únia (EÚ) bola postavená na konsenzuálnom základe a zrušenie práva veta, ktoré by viedlo k presadzovaniu záujmov väčších členských krajín na úkor menších, by bolo začiatkom jej konca. V TASR TV to povedal minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).Minister nesúhlasí s názormi, podľa ktorých by nahradenie práva veta v jeho dnešnej podobe hlasovaním kvalifikovanou väčšinou zvýšilo akcieschopnosť únie.konštatuje minister.Blanár si nemyslí, že rokovanie o európskom balíku pomoci Ukrajine vo výške 50 mld. eur trvalo kvôli hrozbe veta zo strany Maďarska príliš dlho. Pripomenul, že aj americká pomoc Ukrajine vo forme balíka navrhnutého prezidentom Bidenom narazila na komplikácie pri schvaľovaní v Senáte.opýtal sa Blanár.Ficova vláda podľa neho bude trvať na udržaní práva veta členských štátov Európskej únie a to nie iba pri dôležitých otázkach zahraničnej politiky, ale aj daniach, otázkach rozširovania EÚ a ďalších. Názory exministra zahraničných vecí a prezidentského kandidáta Ivana Korčoka, ktorý si debatu o zrušení práva veta v EÚ predstaviť vie, Blanár odmieta.tvrdí Blanár.Hoci sa Slovensko nepostavilo proti iniciatívam na otvorenie prístupových rokovaní Európskej únie s Ukrajinou, Blanár pripomína, že by sa nemalo zabúdať na prístupový proces krajín západného Balkánu.upozornil.Slovensko podľa Blanára podporuje aj vstup Rumunska a Bulharska do schengenského priestoru.povedal.Slovenská republika bola podľa Blanára jednou z prvých krajín, ktoré podporili rozšírenie NATO o Fínsko a Švédsko, potenciálny vstup Ukrajiny do aliancie však považuje za bezpečnostné riziko.podčiarkol.Slovensko podľa Blanára považuje útok Ruskej federácie na Ukrajinu za porušenie medzinárodného práva, vojenské riešenie vzniknutej situácie však nevidí.povedal. Pripomenul rokovania premiéra Roberta Fica s ukrajinským predsedom vlády Denysom Šmyhaľom, ktoré priniesli pragmatické dohody o spolupráci.konštatoval Blanár.Zahraničnopolitický rozmer má aj téma novely Trestného zákona, jej schvaľovanie v skrátenom legislatívnom konaní kritizoval uznesením Európsky parlament a podľa informácií Progresívneho Slovenska Európska komisia (EK) zaslala Slovensku dva listy, v ktorých varuje, že krajina môže kvôli tejto novele prísť o európske peniaze.reagoval Blanár.Keďže opozičné strany nedostali vo voľbách takú dôveru voličov, aby mohli vládnuť, snažia sa podľa Blanára vynútiť si realizáciu svojich politických cieľov prostredníctvom európskych inštitúcií. Reálne riziko prepadnutia európskych financií v dôsledku rozhodnutia Národnej rady SR novelizovať Trestný zákon však Blanár nevidí.povedal Blanár, ktorý vyjadrenia opozície chápe aj ako dôsledok bezprostrednej blízkosti začiatku kampane do júnových eurovolieb.