BLANÁR:Vláda je pod stresom, nerieši veci a ešte sa medzi sebou hádajú

Bratislava 7. októbra (Teraz.sk) – Parlament má voči vláde kontrolnú funkciu, ktorú je podľa podpredsedu Smeru-SD Juraja Blanára opozičná strana povinná aktivovať, ak má pocit, že vládny kabinet v dôležitých veciach nekoná.povedal na margo početných parlamentných iniciatív jeho strany v diskusii na Tablet.tv Blanár.Smer-SD pôvodne avizoval podanie návrhu na vyslovenie nedôvery až dvom členom vlády Igora Matoviča (OĽaNO), ministrovi financií Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Milanovi Krajniakovi (Sme rodina). Napokon uprednostnil podanie návrhu na mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR s témou riešenia dôsledkov koronavírusovej krízy, ktorá sa napokon nekonala, keďže koalícia nepodporila schválenie jej programu.reagoval Blanár na otázku, či má zmysel opakovane iniciovať v parlamente hlasovanie, v ktorom má prirodzene navrch koaličná časť snemovne.Dodal, že ak koalícia definitívne zruší trinásty dôchodok, budú sa k odvolávaniu ministra práce musieť vrátiť aj s perspektívou, že hlasovanie opäť prehrajú.vysvetľuje Blanár.Smer-SD podal na Ústavný súd (ÚS) SR podanie vo veci núdzového stavu, ktorý v dôsledku druhej vlny šírenia COVID-19 vyhlásila vláda Igora Matoviča. Núdzový stav vyhlásila počas prvej vlny aj vláda s účasťou Smeru-SD, podľa Blanára však bol formulovaný inak a týkal sa iba rezortu zdravotníctva.tvrdí.Tým sa podľa neho všetkých občanov týkajú aj mimoriadne zvýšenia trestov za trestné činy v čase krízovej situácie.povedal Blanár.Tvrdí, že jeho strana pristupuje ku koronavírusovej kríze s pokorou a nechce z nej vytĺkať politický kapitál. Aj v tomto prípade podľa Blanára najprv vládu upozornili na to, čo považovali za problém.povedal.pripomína Blanár.dodáva.Medzi vládnou koalíciu a Smerom-SD to iskrí aj kvôli uzneseniu parlamentu, ktorým chcela táto opozičná strana usmerňovať vládu pri príprave Plánu obnovy, na základe ktorého by Slovensko malo v najbližších rokoch čerpať viac ako šesť miliárd eur z európskych zdrojov.Smer-SD totiž predložil návrh uznesenia parlamentu na základe ústavného zákona z roku 2004, ktorý predpokladá, že ak parlament v takomto prípade do 14 dní neschváli iné uznesenie, alebo predložené nezruší, návrh vstupuje do platnosti automaticky. Parlament však alternatívne uznesenie neprijal v pléne, ale iba na úrovni výboru pre európske záležitosti.“ pripomenul Blanár, podľa ktorého je vláda povinná rešpektovať postup z uznesenia.Dodal, že 15. októbra je potrebné Európskej komisii predložiť návrh plánu, o ktorom sa bude do apríla budúceho roka diskutovať.povedal Blanár s tým, že podľa neho vládna koalícia zatiaľ žiadny relevantný návrh Plánu obnovy jednoducho nemá.Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) predstavil verejnosti dokument Moderné a úspešné Slovensko a zároveň otvoril verejnú diskusiu k navrhovaným reformám. Na báze tohto dokumentu by sa podľa neho mal vytvoriť aj Plán reforiem.reagoval Blanár, podľa ktorého sú na čerpanie zdrojov potrebné konkrétne projekty a nie reformné vízie.