Blinken v Iraku označil útoky na tamojšie základe USA za neprijateľné

Bagdad 5. novembra (TASR) – Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v nedeľu po návšteve viacerých krajín Blízkeho východu pricestoval neočakávane aj do Iraku. V Bagdade sa stretol s irackým premiérom Muhammadom Šijá Súdáním, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Blinkena bolo vidno večer na bagdadskom letisku v ochrannej veste. Návšteva v čase vojny v Gaze sa konala aj na pozadí čoraz častejších útokov proiránskych milícií na amerických vojakov v Iraku.



"Veľmi jasne som povedal, že útoky alebo hrozby pochádzajúce od milícií, ktoré sú spojené s Iránom, sú absolútne neprijateľné," povedal Blinken podľa agentúry AFP na stretnutí so Súdáním. USA nechcú konflikt s Iránom, no podniknú "všetky potrebné kroky na ochranu svojich ľudí".



Stretnutie s predsedom irackej vlády označil šéf americkej diplomacie za produktívne, otvorené a dôležité.



Už aj tak nestabilná bezpečnostná situácia v Iraku sa zhoršila po vypuknutí vojny islamistov z hnutia Hamas a Izraela v pásme Gazy.



Americké ministerstvo obrany v piatok zverejnilo údaje, podľa ktorých od 17. októbra do 3. novembra došlo k 17 útokom na základne USA v Iraku a 12 takýmto útokom v Sýrii.



V Iraku majú Spojené štáty približne 2500 vojakov, ktorí poskytujú irackým kolegom poradenstvo v boji proti teroristickej skupine Islamský štát. Najmä proiránske iracké skupiny a politici žiadajú ich úplný odchod z krajiny.



Irak neuznáva Izrael a jeho vláda má blízko k Iránu, ktorý zasa podporuje Hamas, dodáva AFP.