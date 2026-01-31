Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 31. január 2026Meniny má Emil
< sekcia Import

Blue Origin pozastavuje vesmírnu turistiku, chce sa zamerať na Mesiac

.
Na snímke raketa New Glenn spoločnosti Blue Origin odštartovala zo štartovacieho komplexu 36 na vesmírnej stanici Cape Canaveral Space Force Station, štvrtok 16. januára 2025. Foto: TASR/AP

Bezosova spoločnosť vlani úspešne uskutočnila dva bezpilotné lety na obežnú dráhu s raketou New Glenn, ktorá je omnoho výkonnejšia v porovnaní s raketou New Shepard.

Autor TASR
New York 31. januára (TASR) - Americká spoločnosť Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa v piatok oznámila, že dočasne pozastaví lety svojej rakety New Shepard využívanej na vesmírnu turistiku na obdobie aspoň dvoch rokov, aby sa mohla viac sústrediť na let na Mesiac. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Toto rozhodnutie odráža záväzok spoločnosti Blue Origin k národnému cieľu, ktorým je návrat na Mesiac," uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti.

Na rakete New Shepard už desiatky ľudí dosiahli Kármánovu hranicu, ktorá je všeobecne akceptovaná ako hranica vesmíru. Blue Origin sa však zároveň snaží konkurovať spoločnosti SpaceX miliardára Elona Muska v letoch na obežnú dráhu.

Bezosova spoločnosť vlani úspešne uskutočnila dva bezpilotné lety na obežnú dráhu s raketou New Glenn, ktorá je omnoho výkonnejšia v porovnaní s raketou New Shepard, pripomína AFP.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) začal vlani hľadať ďalšie ponuky pre svoju plánovanú misiu na Mesiac, teda tretiu fázu programu Artemis, aby konkuroval spoločnosti SpaceX, o ktorej vtedajší šéf NASA Sean Duffy povedal, že „zaostáva“. Spoločnosť Blue Origin má v súčasnosti zmluvu na piatu plánovanú misiu v rámci multimiliardového programu Artemis.

Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa počas jeho druhého funkčného obdobia zvyšuje tlak na NASA, aby urýchlila prípravy na let ľudskej posádky na Mesiac, keďže o podobné aktivity sa pokúša aj Čína, vysvetľuje AFP.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR S. VERTANOVEJ: Štúr ideálny a reálny (a národné prebudenie)

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal február?

Poslanci schválili úpravu rokovacieho poriadku

Fico sa stretol s Macronom, rokovali o jadrovej energetike aj obrane