< sekcia Import
Blue Origin pozastavuje vesmírnu turistiku, chce sa zamerať na Mesiac
Bezosova spoločnosť vlani úspešne uskutočnila dva bezpilotné lety na obežnú dráhu s raketou New Glenn, ktorá je omnoho výkonnejšia v porovnaní s raketou New Shepard.
Autor TASR
New York 31. januára (TASR) - Americká spoločnosť Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa v piatok oznámila, že dočasne pozastaví lety svojej rakety New Shepard využívanej na vesmírnu turistiku na obdobie aspoň dvoch rokov, aby sa mohla viac sústrediť na let na Mesiac. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Toto rozhodnutie odráža záväzok spoločnosti Blue Origin k národnému cieľu, ktorým je návrat na Mesiac," uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti.
Na rakete New Shepard už desiatky ľudí dosiahli Kármánovu hranicu, ktorá je všeobecne akceptovaná ako hranica vesmíru. Blue Origin sa však zároveň snaží konkurovať spoločnosti SpaceX miliardára Elona Muska v letoch na obežnú dráhu.
Bezosova spoločnosť vlani úspešne uskutočnila dva bezpilotné lety na obežnú dráhu s raketou New Glenn, ktorá je omnoho výkonnejšia v porovnaní s raketou New Shepard, pripomína AFP.
Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) začal vlani hľadať ďalšie ponuky pre svoju plánovanú misiu na Mesiac, teda tretiu fázu programu Artemis, aby konkuroval spoločnosti SpaceX, o ktorej vtedajší šéf NASA Sean Duffy povedal, že „zaostáva“. Spoločnosť Blue Origin má v súčasnosti zmluvu na piatu plánovanú misiu v rámci multimiliardového programu Artemis.
Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa počas jeho druhého funkčného obdobia zvyšuje tlak na NASA, aby urýchlila prípravy na let ľudskej posádky na Mesiac, keďže o podobné aktivity sa pokúša aj Čína, vysvetľuje AFP.
„Toto rozhodnutie odráža záväzok spoločnosti Blue Origin k národnému cieľu, ktorým je návrat na Mesiac," uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti.
Na rakete New Shepard už desiatky ľudí dosiahli Kármánovu hranicu, ktorá je všeobecne akceptovaná ako hranica vesmíru. Blue Origin sa však zároveň snaží konkurovať spoločnosti SpaceX miliardára Elona Muska v letoch na obežnú dráhu.
Bezosova spoločnosť vlani úspešne uskutočnila dva bezpilotné lety na obežnú dráhu s raketou New Glenn, ktorá je omnoho výkonnejšia v porovnaní s raketou New Shepard, pripomína AFP.
Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) začal vlani hľadať ďalšie ponuky pre svoju plánovanú misiu na Mesiac, teda tretiu fázu programu Artemis, aby konkuroval spoločnosti SpaceX, o ktorej vtedajší šéf NASA Sean Duffy povedal, že „zaostáva“. Spoločnosť Blue Origin má v súčasnosti zmluvu na piatu plánovanú misiu v rámci multimiliardového programu Artemis.
Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa počas jeho druhého funkčného obdobia zvyšuje tlak na NASA, aby urýchlila prípravy na let ľudskej posádky na Mesiac, keďže o podobné aktivity sa pokúša aj Čína, vysvetľuje AFP.