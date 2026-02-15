< sekcia Import
Bobistka Čerňanská po úvodnej jazde na 21. mieste
Dvadsaťtriročná Čerňanská štartuje na svojej druhej zimnej olympiáde, v monoboboch sa snaží vylepšiť 17. priečku zo ZOH 2022 v Pekingu.
Cortina d'Ampezzo 15. februára (TASR) - Slovenská bobistka Viktória Čerňanská figurovala po úvodnej jazde v súťaži monobobov na ZOH 2026 na 21. mieste. Na dráhe v Cortine d'Ampezzo zaostala za vedúcou Nemkou Laurou Nolteovou o 1,39 sekundy.
