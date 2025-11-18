< sekcia Import
Bolestivé opary a kútiky. Zbavte sa ich raz a navždy
Nepríjemné pálenie, svrbenie a nakoniec bolestivý pľuzgier – opar dokáže znepríjemniť nielen bežný deň, ale aj dôležité chvíle.
Autor OTS
Bratislava 18. novembra (OTS) - Prečo sa objavuje práve na perách, čo ho spôsobuje a dá sa mu vôbec predísť? A je pravda, že niektorí ľudia s ním bojujú celý život? Aký je rozdiel medzi oparmi a kútikmi? Naučte sa viac od farmaceuta Jakuba Ďurčíka z lekárne Dr. Max v Martine.
Opar spúšťa stres či horúčka
Opar spôsobuje vírus Herpex simplex, ktorý je bežným ľudským patogénom. Ochorenie, ktoré spôsobuje, máva najčastejšie mierny priebeh. Proti tomuto vírusu nie je zatiaľ dostupná žiadna očkovacia látka. Opar charakterizuje vlastnosť, že ak sa raz ostane do tela, už sa ho nezbavíte. Prenáša sa dotykom, slinami, používaním spoločných pohárov, príborov či zubných kefiek. „Prvotná nákaza môže prebehnúť už v detstve či v puberte. Po prvotnej infekcii sa vírus „schová” do nervov hlavy, kde prežíva v tzv. latentnej či pokojovej fáze. Z pokojovej fázy dokáže prejsť do aktívnej fázy. Pri reaktivácii sa vírus prenáša nervami naspäť do miesta primárnej infekcie, kde opäť spôsobuje ochorenie,“ vysvetľuje Jakub Ďurčík z Dr. Max.
Opar má najčastejšie 4 fázy. Počas prvej fázy je prítomné svrbenie, brnenie či nepríjemné pálenie na mieste, kde vírus vstúpil do tkaniva a začal sa rýchlo množiť. V druhej fáze nastupuje zápal a s ním spojené začervenanie a tvorba pľuzgierikov, ktoré sú naplnené bezfarebnou alebo belavou tekutinou. V tretej fáze dochádza k prasknutiu pľuzgierikov a vytvoreniu bolestivého vriedku. Následne sa vo štvrtej fáze tvorí chrasta, ktorá sa hojí a svrbí. Keďže je na pere, praská, napína sa, bolí a môže aj krvácať. „Dôležité je poznamenať, že počas všetkých štyroch fáz sme infekční. Obzvlášť infekčná je tekutina, ktorá sa vytvára v pľuzgierikoch v druhej fáze, preto sa tieto pľuzgieriky nemôžu prepichovať a vytláčať,“ tvrdí farmaceut z Dr. Max.
Spúšťačmi oparu sú napríklad znížená imunita, horúčka, prechladnutie, stres, fyzická záťaž, emocionálne napätie, únava, vyčerpanie, menštruácia či slnenie pier bez UV ochrany.
Foto: Unsplash.com/Zulfugar Karimov
Liečba oparu
Opar na perách sa zväčša sám zahojí do približne 10 dní pri dodržaní určitých opatrení. Mimoriadne dôležité je dodržiavať tieto hygienické zásady:
„V prvotnej fáze, keď opar začína a cítiť pnutie a svrbenie, sú vysoko účinné krémy s obsahom antivirotík – aciklovir či penciklovir. Zastavujú množenie vírusu, a tým aj prechod do ďalších fáz. Krém použite čo najskôr. K antivirotikám sa častokrát pridáva kortikoid hydrokortizón, ktorý potláča zápal, znižuje bolestivosť a urýchľuje hojenie. Vhodné sú taktiež hojivé hydrokoloidné gély či náplasti. Podporujú vlhké hojenie, sú esteticky prijateľnejšie a chránia pred vonkajšími vplyvmi a sekundárnymi infekciami. Pri počiatočnom opare môžete použiť aj extrakt z Cannabis sativa, ktorý je dostupný ako tekuté sérum. Utlmí bolesť a štípanie. Ak ide už o opar vo fáze vytvoreného pľuzgierika s tekutinou, vhodné sú krémy/pasty s obsahom zinku a šalvie – pľuzgierik presušia a potlačia zápal,“ vymenúva Jakub Ďurčík z Dr. Max. Na Slovensku je dostupný aj extrakt z hadieho jedu vo forme masti, ktorá je vhodná aj pre deti od 3 rokov. Výborným doplnkom pri dlhotrvajúcom opare je čajovníkový olej, ktorý má dezinfekčné vlastnosti a aplikuje sa priamo na chrasty. „Z vitamínov je dôležité dopĺňať vitamíny skupiny B – najmä B2 (riboflavín) a B6 (pyridoxín). Pôsobia antivírusovo, podporujú imunitu, prirodzenú obranyschopnosť a taktiež urýchľujú hojenie oparu a slizníc. Protivírusovo pôsobí aj zinok a aminokyselina lyzín. Netreba zabúdať aj na vitamín C,“ dopĺňa farmaceut z Dr. Max.
Kútiky pri oslabenej imunite
Pri kútikoch ide o zápal okraja pier, ktorý sa prejavuje ako začervenané bolestivé škvrnky pri okraji úst. Kútiky praskajú a tvoria sa trhlinky, ktoré svrbia, mokvajú, nepríjemne bolia a môžu aj krvácať. Spôsobené sú premnožením baktérií a kvasiniek pri okraji pier. Najčastejšie je pôvodcom Candida albicans, Staphylococcus aureus či niektoré streptokoky. Tie sa začnú nadmerne množiť vtedy, ak si často olizujeme pery, kútiky sú podráždené či poranené, je nedostatočná ústna hygiena či nedostatočne čistý príbor a poháre. Kútiky sa objavujú najmä vtedy, ak je oslabená imunita. Rovnako sa môžu objaviť pri nedostatku zinku, železa či vitamínov skupiny B. Riziko sa zvyšuje pri zimnom či sychravom počasí. Kútikmi častejšie trpia fajčiari.
Foto: Generované AI
Liečba kútikov
Jakub Ďurčík radí, že pri liečbe produktami z lekárne môžete siahnuť po mastiach s obsahom antibiotika a antimykotika nystatín: „Ako domáca prvá pomoc môže poslúžiť potieranie repíkovým či nechtíkovým čajom alebo čajovníkovým olejom. Pri suchých kútikoch je možné použiť nechtíkovú masť, masti či gély s obsahom pantenolu, ktorý podporuje hojenie.“ Podporná liečba kútikov je podobná ako pri oparoch – podpora imunity vitamínmi skupiny B, C a zinkom. Pri výskyte kútikov je dobré zvážiť aj užívanie železa. Imunitu môžeme podporiť užívaním prípravkov s obsahom betaglukánov či echinacey. Pri opakovaných problémoch s kútikmi sa osvedčilo cmúľanie ústnych probiotík, ktoré udržujú zdravú mikrobiálnu flóru v ústach.
„Pri liečbe produktami z lekárne môžete siahnuť po mastiach s obsahom antibiotika a antimykotika nystatín. Ako domáca prvá pomoc môže poslúžiť potieranie repíkovým či nechtíkovým čajom alebo čajovníkovým olejom. Pri suchých kútikoch je možné použiť nechtíkovú masť, masti či gély s obsahom pantenolu, ktorý podporuje hojenie. Podporná liečba kútikov je podobná ako pri oparoch – podpora imunity vitamínmi skupiny B, C a zinkom,“ uzatvára farmaceut z Dr. Max.
