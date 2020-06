BPB: Nájomné bývanie nie je populistická bublina, je to záväzok

Bratislava 24. júna (TASR) – Nájomné bývanie nie je iba "populistická bublina", je to veľký vládny záväzok a príležitosť. Myslí si to riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť Katarína Nikodemová.



Odborníci sa počas stredajšieho webinára zhodli na tom, že nájomné bývanie má v súčasnosti politickú podporu a Slovensko tak má príležitosť túto problematiku počas súčasného volebného obdobia riešiť. Podľa Nikodemovej to však nebude jednoduché. „Ide o problematiku, ktorá je prierezová a spadá do kompetencií viacerých ministerstiev,“ vysvetlila Nikodemová s tým, že od júla navyše prevezme časť agendy aj novovzniknutý Úrad podpredsedu vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie na čele so Štefanom Holým (Sme rodina).



Odborníci sa tiež zhodli na tom, že bývanie Slováci stále vnímajú skôr ako individuálnu komoditu, nie ako verejný záujem. Kultúra vlastníctva bytov je na Slovensku stále silná. Naštartovanie výstavby nájomných bytov by pritom mohlo pomôcť zlepšiť konkurencieschopnosť miest. „To, na čom dnes stojí konkurencieschopnosť akéhokoľvek subjektu, projektu aj entity, je ľudský kapitál, talenty. V tomto zmysle je pre mestá, obce, ktoré chcú do budúcnosti prosperovať, nevyhnutné priťahovať alebo udržať si ľudí s potenciálom, a to nevyhnutne znamená poskytnúť im lepšie podmienky na život,“ uviedol Robert Žanony z nadácie Friedricha Eberta.



Okrem iného plánuje samotné Ministerstvo dopravy a výstavby SR prispieť do diskusie, aby nájomné byty neboli v spoločnosti vnímané negatívne. „Chceme vytvoriť dostupné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva, pre ktoré je vlastnícke bývanie alebo komerčný nájom neprimeranou záťažou,“ uviedla riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja rezortu dopravy Ladislava Cengelová s tým, že na Slovensku chýba približne 220.000 bytov.