Braňo Jobus túži po lepšom svete pre nás všetkých
Zálohovanie smetí môže byť zábavnejšie, než si myslíte.
Autor OTS
Aj vás hnevá, keď idete po ulici a vidíte kade-tade pohádzané odpadky? A to aj napriek tomu, že sa stále viac hovorí o tom, čo nesprávne zaobchádzanie so smeťami môže spôsobiť. Okrem toho, že to nie je estetické, má to negatívny vplyv na našu prírodu. A preto v odpadkovom boji prichádza na pomoc váš obľúbený, na záchodových trubkách hrajúci a veľavážený Braňo Jobus.
Kniha Šporko Šamrolka a vrecožrúti je už treťou knihou z Jobusovho ekocyklu. Po tom, ako sme v knihe Zberný dvor zistili, čo sa udeje s kotúčikom záchodového papiera alebo s nie úplne čerstvým patizónom a zažili skládkové dobrodružstvo s Odpadkovým fantómom, nastal čas pre Šporka.
Ten vás presvedčí, že triedenie a zálohovanie smetí môže byť zábavnejšie, než si myslíte. Všetko to ale začína jedným vyslovene materialistickým želaním – Šporko Šamrolka túži po hodinkách s vodotryskom. Ale ako si na ne našetriť?
Zamestná sa ako šofér smetiarskeho auta a postupne zisťuje, že oveľa dôležitejšie ako hodinky je triediť a recyklovať smeti a tým pomáhať prírode. Odpad predsa nemusí byť len problém, ale aj cenná surovina, ak skončí na tom správnom mieste.
Kniha Šporko Šamrolka a vrecožrúti vznikla v spolupráci s organizáciami NATUR-PACK a Správca zálohového systému, ktoré dlhodobo spájajú sily v oblasti environmentálneho vzdelávania.
„Knižka Šporko Šamrolka a vrecožrúti je ďalším silným príspevkom k zvyšovaniu povedomia o odpadoch. Branislav Jobus dokázal cez humor a dobrodružstvo ukázať deťom aj dospelým, že triedenie má zmysel a pomáha celej spoločnosti. V tretej knižke sa objavuje aj nový hrdina – náš maskot Samo, ktorý preberá žezlo po slávnom Odpadkovom fantómovi,“ uvádza Michal Sebíň, riaditeľ OZV NATUR-PACK.
„Knižky Braňa Jobusa dokážu netradične a zábavne priblížiť deťom aj témy spojené so zálohovaním nápojových obalov. Jeho príbehy vnímame nielen ako veselé rozprávanie o dobrodružstvách hlavného hrdinu, ale hlavne ako veľmi dobrý vzdelávací nástroj, ktorý deťom približuje aj témy na prvý pohľad menej príťažlivé. Braňo Jobus tým odvádza skvelú prácu, za ktorú sme mu veľmi vďační, a sme veľmi radi, že sme s ním na príprave tejto najnovšej knižky mohli spolupracovať,“ dopĺňa Marián Áč, riaditeľ neziskovej organizácie Správca zálohového systému.
„V každej mojej knihe sa snažím prostredníctvom humoru a recesie hlavne o to, aby sa čitateľ najmä zabavil. Nikdy nebudem nejakým mravokárcom, ktorý prísne vyučuje. Skôr sa snažím o to, aby to čitateľovi zarezonovalo len niekde v podvedomí. Táto téma mi je veľmi blízka, nakoľko už dvadsaťpäť rokov hrám na hudobných nástrojoch, ktoré sú vyrábané z rôznych použitých materiálov. Veľmi sa teším, že môžem byť súčasťou témy triedenia a zálohovania. Posolstvá knižiek rozvíjame aj na spoločných vystúpeniach na školách a iných kultúrnych podujatiach. Som rád, že naša spolupráca a priateľstvo nezostávajú len pri výukových témach, ale téme odpadov a zálohovania sa budeme venovať už po tretíkrát aj na jubilejnom dvadsiatom ročníku festivalu Vrbovské vetry dňa 4. júla 2026,“ hovorí samotný autor Branislav Jobus.
Knihu sprevádzajú ilustrácie Filipa Horníka.
Veľkolepý krst knihy, pri ktorom sa hralo na rýľ i satelit, sa uskutočnil 28.10.2025 priestoroch KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia v spolupráci s organizáciami NATUR-PACK a Správca zálohového systému. Nemohol chýbať ani maskot OZV NATUR-PACK medvedík čistotný SAMO.
O autorovi:
Branislav Jobus je slovenský spevák, hudobník a spisovateľ. Literárne debutoval v roku 2006 rozprávkovou knihou Láskavé rozprávky. Druhé vydanie knihy vyšlo pre veľký úspech v r. 2007 v nakladateľstve Edition Ryba. V roku 2008 napísal knihu pre dospelých Až na vrchol. Ďalším literárnym počinom bola kniha Zázračné rozprávky (2009). O rok neskôr vyšla Jobusovi kniha, rozprávkové leporelo Na výlete do vesmíru (Agentúra Pohoda), ale aj audiokniha Láskavé rozprávky. Medzi jeho najúspešnejšie tituly patria knihy o Muflónovi Ancijášovi, na motívy ktorého vznikla aj detská opera, uvádzaná v SND. Ďalšie úspešné knihy pre deti od Branislava Jobusa sú rozprávky Zvon, Zberný dvor, Chrontulienka, Komisár Mrodge či Ultranechutné komando.
