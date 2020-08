Kolobežkár v Bratislave zrazil chodkyňu a ušiel, polícia hľadá svedkov

Bratislava 30. augusta (TASR) - Kolobežkár v Bratislave na chodníku zrazil 73-ročnú chodkyňu a z miesta nehody ušiel. Žena skončila v nemocnici. Polícia pátra po svedkoch nehody zo 16. augusta v čase okolo 17.00 h na chodníku blízko internátu na Starohájskej ulici. Informovala o tom na sociálnej sieti.



"Podľa doterajších informácií na uvedenom mieste muž na elektrickej kolobežke mal zozadu naraziť do 73-ročnej chodkyne, ktorá v dôsledku nárazu spadla na zem. Pri nehode utrpela chodkyňa zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice," priblížila polícia. Zdôraznila, že kolobežkár z miesta nehody odišiel bez splnenia si povinnosti účastníka dopravnej nehody.



Polícia zároveň vyzvala svedkov, ktorí videli priebeh udalosti. aby jej prípadné informácie, ktoré by mohli pri vyšetrovaní pomôcť, oznámili. Podľa slov polície sa môžu osobne prihlásiť na Krajskom dopravnom inšpektoráte Bratislava so sídlom na Námestí Hraničiarov 1/b alebo na ktoromkoľvek policajnom oddelení. Prípade tak môžu urobiť telefonicky na linke 158 či na stránke bratislavskej polície na sociálnej sieti formou súkromnej správy.