Nábrežie Dunaja v Bratislave rozžiarilo umenie zobrazujúce minipríbehy

Bratislava 8. decembra (TASR) – Nábrežie na staromestskej strane Dunaja v Bratislave rozžiarilo v týchto dňoch umenie zobrazujúce dvadsať svetelných minipríbehov, symbolov rieky a života okolo nej. Ide napríklad o loď a jej fragmenty či vodné živočíchy. Inštaláciami chcú organizátori priniesť kultúru v čase pandémie nového koronavírusu bezpečne do ulíc mesta. Svetelné objekty budú nábrežie skrášľovať do 6. januára.



"Projekt Život na Dunaji doplnil verejný priestor o jedinečné umelecké inštalácie. Dunaj zbiera energiu na hornom toku a prináša ju do mesta. Svetelné obrazy a postavičky vystupujú z rieky a ľudia sa pri nich môžu zastaviť," približuje Vladimír Grežo, predseda predstavenstva mestskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board (BTB). Príbehy na Dunaji sú súčasťou 13 diel Bielej noci a jej symbolickej, tohtoročnej Christmas edition.



Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Život na Dunaji je jedným z viacerých aktuálnych podujatí v Bratislave. BTB podporilo napríklad aj on-line podujatie Susedský advent, ktorý spája šesť mestských častí či náhradu za klasické vianočné trhy s názvom Vianočná tržnica.



V ponuke atraktivít Bratislavy je možné nájsť plavby do Viedne či od Devína po múzeum moderného umenia Danubiana. Z adrenalínovej ponuky sú to jazdy rýchločlnmi, zoskok z Mosta Lafranconi či SkyWalk na vyhliadkovej veži UFO. V lete mesto otvorilo novú mestskú pláž Tyršák, ktorá aktuálne ponúka aj menšie vianočné trhy. Brehmi Dunaja prechádzajú okrem vychádzkových ciest aj medzinárodné cyklotrasy Eurovelo 6 a 13.