Protokolárne miesto Hrob neznámeho vojaka má byť hotové v novembri

Bratislava 17. októbra (TASR) – Práce na realizácii protokolárneho miesta Hrobu neznámeho vojaka, ktoré vznikne na Rázusovom nábreží v bratislavskom Starom Meste, pokračujú. Projekt ceremoniálneho miesta by mal byť hotový 10. novembra. Pre TASR to uviedol hovorca Starého Mesta Matej Števove.



"Realizované boli všetky práce na základoch pamätníka, ako aj všetky spevnenia podkladových plôch ceremoniálneho miesta. Dokončuje sa vnútorný betónový prstenec a pripravuje sa na osadenie. Prebiehajú konštrukčné práce na telese samotnej sochy, a tiež konštrukcie nosičov zástav," priblížil Števove.



Víťazný návrh vzišiel z výtvarnej súťaže, do ktorej sa prihlásilo 24 návrhov zo Slovenska, Čiech a Moravy. Dielo má tvar levitujúceho kruhu symbolizujúceho štít padajúci alebo opierajúci sa o zem, doplnené je o motív večného ohňa, v noci svetelného lúča. Pamätník má byť zároveň podsvietený. Z vonkajšej strany prstenca by sa mal nachádzať aj text.



Protokolárne miesto sa malo pôvodne nachádzať pri budove Úradu vlády (ÚV) SR, na mieste, kde stojí socha Mareka Čulena. Po kritike i nesúhlase Starého Mesta, ktorému sa miesto pri soche zakladateľa komunistickej strany zdalo nedôstojné a nereprezentatívne, sa hľadalo iné miesto. Areál na Rázusovom nábreží odobrila mestská časť i magistrát hlavného mesta, v októbri 2021 návrh schválila aj vláda.