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RADOSŤ V BRATISLAVSKEJ ZOO: Narodil sa vzácny hrošík libérijský
Malá samička dostala meno Bawu, ktoré vychádza z afrických jazykových koreňov.
Autor TASR
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Bratislava 10. júna (TASR) - Zoologická záhrada v Bratislave sa teší z nového prírastku - mláďaťa mimoriadne vzácneho hrošíka libérijského (Choeropsis liberiensis). Narodilo sa počas posledného májového týždňa. TASR o tom informovali zo zoo. „Ide o samičku a jej príchod predstavuje významný úspech nielen pre Zoo Bratislava, ale aj pre medzinárodné úsilie o záchranu tohto ohrozeného druhu,“ spresnila Zuzana Dzurdzíková z oddelenia marketingu a vzdelávania.
Malá samička dostala meno Bawu, ktoré vychádza z afrických jazykových koreňov. „Symbolicky odkazuje na vzácny dar po rokoch čakania či dlhoočakávaný zázrak. Jej narodenie totiž skutočne možno označiť za malý zázrak,“ vysvetľuje zoo s tým, že odchov hrošíka libérijského v ľudskej starostlivosti patrí medzi mimoriadne náročné a nepredvídateľné udalosti.
Mláďatá sú v prvých týždňoch života veľmi citlivé a každý detail zohráva dôležitú úlohu. Aj preto je samica s mláďaťom pod nepretržitým dohľadom skúseného tímu. „Odchov hrošíka v ľudskej starostlivosti je vždy nepredvídateľný a náš tím robí všetko pre to, aby prosperoval,“ dodáva zoo.
Hrošík libérijský pochádza z dažďových pralesov západnej Afriky, predovšetkým z Libérie, Sierry Leone, Guiney a Pobrežia Slonoviny. Vo voľnej prírode čelí vážnym hrozbám. Ničenie a fragmentácia prirodzeného prostredia, ťažba dreva, rozširovanie poľnohospodárstva či pytliactvo spôsobili výrazný pokles jeho populácie. Podľa medzinárodnej ochrany prírody je hrošík libérijský zaradený medzi ohrozené druhy a odhaduje sa, že vo voľnej prírode prežíva už len niekoľko tisíc jedincov.
Malá samička dostala meno Bawu, ktoré vychádza z afrických jazykových koreňov. „Symbolicky odkazuje na vzácny dar po rokoch čakania či dlhoočakávaný zázrak. Jej narodenie totiž skutočne možno označiť za malý zázrak,“ vysvetľuje zoo s tým, že odchov hrošíka libérijského v ľudskej starostlivosti patrí medzi mimoriadne náročné a nepredvídateľné udalosti.
Mláďatá sú v prvých týždňoch života veľmi citlivé a každý detail zohráva dôležitú úlohu. Aj preto je samica s mláďaťom pod nepretržitým dohľadom skúseného tímu. „Odchov hrošíka v ľudskej starostlivosti je vždy nepredvídateľný a náš tím robí všetko pre to, aby prosperoval,“ dodáva zoo.
Hrošík libérijský pochádza z dažďových pralesov západnej Afriky, predovšetkým z Libérie, Sierry Leone, Guiney a Pobrežia Slonoviny. Vo voľnej prírode čelí vážnym hrozbám. Ničenie a fragmentácia prirodzeného prostredia, ťažba dreva, rozširovanie poľnohospodárstva či pytliactvo spôsobili výrazný pokles jeho populácie. Podľa medzinárodnej ochrany prírody je hrošík libérijský zaradený medzi ohrozené druhy a odhaduje sa, že vo voľnej prírode prežíva už len niekoľko tisíc jedincov.