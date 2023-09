Svetový deň nosorožcov si pripomenie aj bratislavská zoo

Bratislava 21. septembra (TASR) - Zoologická záhrada v Bratislave si pripomenie Svetový deň nosorožcov (22. 9.). Cieľom je snaha zvýšiť povedomie o nich a poukázať na potrebu ich ochrany. Pri tejto príležitosti pripravuje na sobotu (23. 9.) program. TASR o tom informovala Alexandra Ritterová zo zoo.



"Z piatich druhov nosorožcov, ktoré sú známe, sú v súčasnosti tri definované ako kriticky ohrozené a ich populácia sa ráta v desiatkach jedincoch. Strácajú sa ich prirodzené biotopy a aj dnes sú stále prenasledované a lovené pre svoje rohy," vysvetľuje zoo.



Program sa začne vzdelávacím ostrovom situovaným pri nosorožcoch. Napoludnie bude pripravené špeciálne komentované kŕmenie nosorožcov. Chýbať nebude ani areálová hra.



História nosorožcov v bratislavskej zoo sa začala písať v roku 1986, keď boli z rezervácie Oiwa v Namíbii privezené prvé tri nosorožce tuponosé južné - Ada, Tobi a Sena. Medzi sebou mali podľa zoo skvelý vzťah. V roku 2000 však samec Tobi v dôsledku zdravotných problémov uhynul. Následne v roku 2002 priviezli z libereckej zoo samca Nika. Inseminácia, ktorú absolvovala samica Ada, však nebola úspešná.



V roku 2006 samica Sena uhynula na zápal pľúc, a tak Ada a Niko zostali spolu až do roku 2019, keď bol Niko pre vážne zdravotné problémy eutanázovaný. V septembri 2020 priviezli vtedy 29-ročnú samicu Tootsie zo zooparku v Kessinglande v Spojenom kráľovstve. Za svoj život obývala niekoľko rôznych zoologických záhrad a stala sa aj matkou dvoch samcov. V súčasnosti tvorí nerozlučnú dvojicu so samicou Adou.



Svetový deň nosorožcov pripadá na 22. september. Práve 22. septembra 1997 boli nosorožce tuponosé úspešne prinavrátené z Južnej Afriky do Botswany.