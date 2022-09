Bratislavská polícia pripomína seniorom opatrnosť pri online nákupoch

Bratislava 4. septembra (TASR) - Seniori by mali byť opatrní aj pri internetových nákupoch, mali by si overovať predajcov e-shopov. Na sociálnej sieti na to v rámci prevencie proti podvodným konaniam upozornila bratislavská polícia.



Seniorom tiež pripomenula, aby nevpúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov a nedávali im peniaze. "Skutočnosti uvádzané v telefonickom rozhovore s neznámou osobou si ihneď overte u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorým dôverujete," odporučila im.



Bratislavská polícia opakovane radila seniorom, aby cudzím osobám nepožičiavali peniaze, a to ani v prípade, ak to odôvodňujú emotívnymi príbehmi.



Okrem iného ich upozornila aj na podvodníkov, ktorí sa vydávajú za pracovníkov plynární, elektrární či vodární. Bez predloženia odborných preukazov by ich podľa nej mali seniori odmietnuť.