Brexit bez dohody môže stáť Britániu trikrát viac ako pandémia

Londýn 23. septembra (TASR) - Brexit bez dohody môže byť pre britskú ekonomiku z dlhodobého hľadiska trikrát nákladnejší ako pandémia nového koronavírusu. Upozornila na to nová štúdia britského think-tanku UK in a Changing Europe (Británia v meniacej sa Európe).



Podľa nej politické a ekonomické dôsledky pandémie pravdepodobne zmiernia alebo skryjú zlyhanie pri zabezpečení obchodnej dohody s Európskou úniou (EÚ).



V správe sa ďalej uvádza, že absencia nových formálnych obchodných vzťahov s Bruselom bude v krátkodobom časovom horizonte zlou správou pre ekonomiku, ktorá musí zápasiť s dôsledkami pandémie nového koronavírusu, a v dlhodobom ju zasiahne viac zdravotná kríza.



Think-tank, ktorý spolupracoval s London School of Economics, uviedol, že tvrdenie, že hospodárske dôsledky pandémie sú horšie ako v prípade brexitu bez dohody, je z krátkodobého hľadiska správne. Blokády na zabránenie šírenia vírusu spôsobili totiž v 2. kvartáli rekordný pád ostrovnej ekonomiky o vyše 20 %. Ani najpesimistickejšie scenáre nepočítajú s tým, že brexit bez dohody by viedol k takému poklesu hospodárstva ako v 2. štvrťroku 2020. Ale, aj za predpokladu primerane silného zotavenia, a ak sa vláde podarí zabrániť masovej nezamestnanosti, z dlhodobého hľadiska bude pravdepodobne vplyv brexitu na ekonomiku väčší ako dôsledky koronavírusu.



Podľa think-tanku modelovanie dôsledkov brexitu bez dohody naznačuje, že z dlhodobého hľadiska bude britskú ekonomiku stáť dvakrát až trikrát viac ako ochorenie COVID-19.



Štúdia odhaduje, že negatívny vplyv na hrubý domáci produkt (HDP) bude v priebehu nasledujúcich 15 rokov 5,7 % v porovnaní so súčasnou úrovňou, zatiaľ čo koronavírusu by mal podľa prognózy odkrojiť z HDP 2,1 %.



Inštitút zverejnil túto projekciu napriek nejasnostiam, čo sa týka ďalšieho vývoja a celkových dôsledkoch pandémie, keďže Európu už zasiahla jej druhá vlna.



V správe sa uvádza, že najbezprostrednejšie a najviditeľnejšie sa brexit bez dohody prejaví na hraniciach, kde hrozí riziko dlhých radov a tiež nedostatok určitých potravín a liekov. Zavedenie ciel a administratívy pre dovozcov a vývozcov zvýši náklady pre podniky aj spotrebiteľov.



Británia a EÚ si stanovili termín na uzavretie dohody do 15. októbra. Rokovania o kľúčových otázkach, ako sú hospodárska súťaž a rybolov, sa však ani po týždňoch diskusií nepohli z miesta.



Britský premiér Boris Johnson vyhlásil, že z rokovaní odíde, ak nedôjde k dohode, napriek tomu, že pred voľbami sľúbil, že jej dosiahnutie bude rýchle a ľahké.



A hoci premiér vyhlasoval, že aj žiadna dohoda je „dobrým výsledkom“, správa UK in a Changing Europe ukazuje, že môže priniesť veľké problémy a bude mať výrazný ekonomický vplyv, skonštatoval Anand Menon, riaditeľ inštitútu.