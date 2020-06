Brezová pod Bradlom plánuje otvoriť letné kúpalisko 1. júla

Brezová pod Bradlom 23. júna (TASR) – Brezová pod Bradlom plánuje sprístupniť letné kúpalisko v meste od 1. júla. TASR to potvrdil prednosta mestského úradu Ján Michálek.



Plánovaný prevádzkový čas by podobne ako v predchádzajúcich sezónach mal trvať do 31. augusta. „Veríme, že všetky testy a rozbory realizované pracoviskom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne dopadnú dobre a v plánovanom termíne budeme môcť kúpalisko pre našich občanov otvoriť," informoval prednosta úradu.



Termín otvorenia situácia v oblasti šírenia nového koronavírusu neovplyvnila. „Oproti predchádzajúcim sezónam budú zvýšený prevádzkový dohľad a zvýšené hygienické opatrenia podľa platných usmernení. Tie budú v súlade s nariadeniami, ktoré vydá regionálny úrad verejného zdravotníctva pre letné kúpaliská, aké prevádzkujeme aj my," uviedol Michálek.



V Brezovej pod Bradlom bude návštevníkom každý deň od 10:00 do 20:00 k dispozícii veľký bazén s rozmerom 12,5 x 22,5 metra a malý detský bazén s priemerom päť metrov.