SLEDUJEME: Počasie vyčíňalo, na mnohých miestach spôsobilo problémy

Bratislava 15. júla (TASR) - Hasiči v súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciu uskutočnili do štvrtkového rána celkom 94 výjazdov. Najvážnejšia situácia bola v Žilinskom kraji, kde bola ich pomoc potrebná celkom 40-krát. TASR o tom informovala Katarína Križanová z komunikačného oddelenia Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).



"V Banskobystrickom a Trenčianskom kraji zasahovali pri udalostiach v súvislosti s počasím 21-krát a v Prešovskom kraji uskutočnili desať výjazdov," priblížila Križanová. Vo väčšine prípadov odstraňovali popadané stromy z cestných komunikácií, zaparkovaných vozidiel a elektrických vedení. Okrem toho tiež odčerpávali vodu zo zatopených pivníc.





Búrky spôsobili energetickú kalamitu na strednom Slovensku





Nočné búrky zapríčinili energetickú kalamitu na území stredného Slovenska. Vyše 30.000 odberných miest malo prerušenú distribúciu elektriny na viac ako tri minúty. Momentálne je bez elektriny vyše 9000 odberných miest. Najviac zasiahnuté sú okresy Rimavská Sobota, Poltár, tiež regióny Liptov a Považie. Pre TASR to vo štvrtok uviedol hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.



V okresoch Rimavská Sobota a Poltár evidujú energetici 6000 odberateľov bez elektriny. V okresoch Ružomberok a Liptovský Mikuláš je momentálne bez elektriny približne 2000 odberných miest, na Považí je to viac ako tisíc odberných miest. "Momentálne ešte stále beží vyhľadávanie porúch, keďže v noci neboli podmienky dostatočne dobré na to, aby naši elektrikári mohli v teréne identifikovať konkrétne miesta. Museli počkať, kým sa počasie trochu zlepší a na svitaní vyrazili do terénu. Budú intenzívne vyhľadávať všetky poruchové miesta a postupne ich opravovať," ubezpečil hovorca.







Poruchy sú na úrovni vysokého i nízkeho napätia. Najprv budú odstraňovať poruchy na vysokom napätí, následne podľa dostupných kapacít aj na nízkom. Príčinou sú podľa hovorcu popadané konáre či stromy, ktoré poškodili vodiče aj samotné stĺpy a stožiare. Ako zdôraznil, odstraňovanie porúch bude niekde trvať hodiny, inde možno aj dlhšie, v závislosti od rozsahu poškodenia. "Budeme však robiť všetko preto, aby sme poruchy odstránili čo najskôr. Tam, kde sa to bude dať, budeme odberateľov prepínať na okruhy, ktoré nie sú poškodené. No v mnohých prípadoch budú musieť odberatelia čakať až na odstránenie poruchy," skonštatoval Gejdoš.



Najviac zasiahnuté oblasti sú Tisovec, Rimavská Píla, Kokava nad Rimavicou, Lukovištia, mesto Poltár. Na Liptove je to Liptovská Osada, Východná, Kráľova Lehota a Liptovská Sielnica. Na Považí je najhoršia situácia v Podvaží, Lazoch pod Makytov a v Hornej Maríkovej.



Vodohospodári majú na východnom Slovensku v teréne 71 pracovníkov



Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) má v teréne 50 kusov techniky a 71 pracovníkov, ktorí vykonávajú bezprostredné zabezpečovacie práce po povodni na miestach, kde je to možné. Ide najmä o stabilizáciu svahov a odstraňovanie nánosov. Vplyvom lokálnych zrážok v uplynulých dňoch evidovali vodohospodári vo štvrtok k 6.00 h naďalej zástupcami samospráv vyhlásené stupne povodňovej aktivity (SPA) v okrese Prešov, Stará Ľubovňa, Sabinov a Bardejov. Ako TASR informoval hovorca SVP Marián Bocák, SPA sa môžu počas dňa meniť.



"V súčasnosti pozorujeme na vodných tokoch východného Slovenska ustálenosť až mierny pokles hladín, čo sa v závislosti od avizovaných búrok môže počas dňa meniť," povedal Bocák.



Tretí SPA je vyhlásený v obci Malý Šariš, Rokycany, Milkušovce a Župčany v okrese Prešov. Ďalej v obciach Mníšek nad Popradom, Jarabina, Kremná, Hraničné a Sulín v okrese Stará Ľubovňa a tiež v meste Stará Ľubovňa.



V obci Gregorovce v okrese Prešov bol vyhlásený tretí SPA a následne bola samosprávou vyhlásená mimoriadna situácia pre zosuv pôdy.



Druhý SPA je vyhlásený v meste Veľký Šariš, Lipany, ďalej v obciach Lúčka a Miľpoš v okrese Sabinov, v Kvačanoch v okrese Prešov, v obciach Lenartov a Zborov v okrese Bardejov a v obci Kamenica v okrese Sabinov.



V mnohých prípadoch boli lokálne povodne podľa Bocáka spôsobené vnútornými vodami, a teda stekaním vôd z lesov a polí.