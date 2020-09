Sagan v 5. etape skončil na 4. mieste

Privas 2. septembra (TASR) – Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil štvrté miesto v stredajšej 5. etape 107. ročníka Tour de France. Na trati dlhej 183 kilometrov z Gap do Privas zvíťazil v záverečnom špurte Belgičan Wout Van Aert z tímu Jumbo-Visma.



Bennett je na čele bodovačky so 123 bodmi, druhý Sagan zaostáva o deväť. Tretí je Nór Alexander Kristoff zo SAE Team Emirates (93 b). Na čele celkového hodnotenia sa udržal domáci Francúz Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) o štyri sekundy pred Bitom Adamom Yatesom z Mitchelton-Scott. Tretí je Slovinec Primož Roglič z Jumbo-Visma, ktorý zaostáva o sedem sekúnd.



Po utorkovej horskej etape dostali príležitosť najmä šprintéri. Profil trate bol viac-menej rovinatý iba s dvoma kategorizovanými stúpaniami. Kartami mohol zamiešať záver so štvorpercentným sklonom, ktorý sa začal štyri kilometre pred cieľom.



Pelotón odštartoval bez výraznejšej individuálnej snahy o únik. Ako prvý sa osmelil Kasper Asgreen, ale jeho iniciatíva nemala dlhé trvanie. V popredí balíka sa držali tímy Bora-Hansgrohe a Deceuninck-Quick Step, ktoré mali záujem zabojovať o šprintérsku prémiu. Dovtedy sa išlo v uvoľnenom tempe, Sagan figuroval na čelných miestach. Prvé vzrušenie priniesla až šprintérska prémia po 40 kilometroch, ktorú vyhral Bennett a virtuálne nahradil Sagana v zelenom drese. Slovák skončil štvrtý. Po prémii sa situácia opäť upokojila a pelotón pokračoval pohromade jednoduchým profilom, tempo udávali jazdci Deceuninck-Quick Step, nasledovali ich Bora a Bahrain-McLaren. Počas stúpania na Col de Serre Colon, kde bola prvá horská prémia, sa pridali aj jazdci Jumbo-Visma, bod z prémie získal držiteľ bodkovaného dresu Benoit Cosnefroy. Postupne sa tempo zvyšovalo a 30 kilometrov pred cieľom na čele pracovali pretekári z FDJ, Bory či Astany. Balík sa držal pohromade aj počas druhého kategorizovaného stúpanie etapy na Côte de Saint-Vincent-de-Barres a aj tentoraz Cosnefroy získal prémiu bez boja.



Ani v záverečnom stúpaní sa neutvorili úniky, rozhodol špurt vo finiši. Najrýchlejší bol Van Aert, ktorý nasadil parádne tempo. Sagan preťal cieľ ako štvrtý v poradí až za Bolom a Bennettom, ktorý sa vyprofiloval ako jeho najvážnejší konkurent v bodovačke. Po stredajšej etape nahradil Slováka v zelenom drese.