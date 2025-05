Českí hokejisti zdolali Švajčiarsko 5:4

B-skupina MS:



Švajčiarsko - Česko 4:5 pp (2:1, 0:2, 2:1 - 0:1)



Góly: 2. Marti (Hofmann, Fora), 18. Riat (Siegenthaler, Kukan), 42. Schmid (Moy, Hofmann), 49. Andrighetto (Marti, Malgin) - 20. Stránský (Pastrňák, Červenka), 27. Zadina (Krejčík, Špaček), 36. Pyrochta (Zadina, Špaček), 57. Sedlák (Červenka, Hronek), 63. Červenka (Pastrňák, Vejmelka). Rozhodcovia: Ansons (Lot.), Björk (Švéd.) - Hautamäki (Fín.), Nyqvist (Švéd.), vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 10.500 divákov.



Švajčiarsko: Genoni - Kukan, Siegenthaler, Glauser, Berni, Fora, Marti, Moser - Moy, Hischier, Meier - Riat, Malgin, Andrighetto - Bertschy, Jäger, Hofmann - Knak, Baechler, Schmid - Ambühl



Česko: Vejmelka - Hronek, Krejčík, Kundrátek, Hájek, D. Špaček, Pyrochta, Ticháček - Pastrňák, Sedlák, Červenka - Stránský, Kodýtek, Beránek - Voženílek, M. Špaček, Zadina - Flek, Kondelík, Lauko

Herning 9. mája (TASR) - Českí hokejisti zvíťazili v úvodnom zápase B-skupiny majstrovstiev sveta v dánskom Herningu. Obhajcovia trofeje zdolali v repríze vlaňajšieho finále Švajčiarsko 5:4 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 63. minúte kapitán Roman Červenka.Česi nastúpia najbližšie v nedeľu o 20.20 h proti Nórsku, Švajčiarov čaká už v sobotu vo večernom termíne duel proti Dánom.Úvodný duel B-skupiny mal vysoký náboj. Pomohol mu rýchly gól Švajčiarov už po 94 sekundách. Po ľavej strane vnikol do pásma Marti, no bez podpory spoluhráčov, a tak skúsil z veľkého uhla vystreliť. Jeho pokus sa obtrel o čepeľ Kodýtekovej hokejky a zapadol do horného rohu bránky. O päť minút rozvlnil sieť Schmid, ale jeho gól neplatil pre ofsajd, na ktorý si zobral trénerskú výzvu Rulík. Česi rozbehli svoje motory až v druhej časti tretiny a po sérii príležitostí, úniku Beránka a seknutí Martiho mali trestné strieľanie, ktoré však nepremenil Pastrňák. Platilo nedáš-dostaneš a vzápätí zvýšil z dorážky na 2:0 Riat. Švajčiarov však v závere tretiny potopili dva zbytočné fauly, keď presilovku o dvoch hráčov využil príklepom Stránský - 2:1. V druhej tretine dominovali Česi, ktorí súpera prestrieľali 15:3 a otočili skóre. V 26. minúte vyrovnal z dorážky Zadina a o desať minút neskôr sa presadil presnou strelou od modrej čiary Pyrochta. V závere druhej časti fauloval Špaček a Švajčiari po zmene strán využili dohrávanú presilovku. Hofmann našiel pred odkrytou bránkou Schmida a ten upravil na 3:3. Švajčiari po góle dostali krídla a obraz hry sa vrátil do prvej tretiny, keď dominovali. Česi robili chyby v obrane a často mali problém dostať sa z vlastného pásma. V 49. minúte na to doplatili, Andrighetto si nakorčuľoval k modrej, dostal puk do jazdy a z ľavého kruhu poslal „Helvétov“ do vedenia. Česi dostali veľkú šancu na vyrovnanie v 55. minúte, keď po faule hrali presilovku a využili ju. Červenka našiel pred bránkou Sedláka a ten na dvakrát vyrovnal - 4:4. V predĺžení rozhodol kapitán Česka Červenka, asistenciu si okrem Pastrňáka pripísal aj brankár Vejmelka.