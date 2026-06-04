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ÚTOK MEDVEĎA NA LIPTOVE: Obeť previezli do nemocnice
K zranenej osobe sa presunuli pešo a pomocou nosidiel ju transportovali k vozidlu záchrannej zdravotnej služby.
Autor TASR,aktualizované
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Liptovská Anna 4. júna (TASR) - Muža, ktorého mal vo štvrtok pri Liptovskej Anne v okrese Liptovský Mikuláš napadnúť medveď, záchranári transportovali do nemocnice. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
„Krátko pred 9.00 h sme k zranenému mužovi vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Po prvotnom ošetrení záchranári transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši 37-ročného muža s úrazom ramena,“ spresnila.
Na prípad upozornil portál tnlive.sk s tým, že útok sa odohral v ťažko dostupnom teréne. Hasiči pre TASR potvrdili, že boli vyslaní na pomoc záchranárom k robotníkovi v lese, ktorého napadol medveď. K zranenej osobe sa presunuli pešo a pomocou nosidiel ju transportovali k vozidlu záchrannej zdravotnej služby.
„Krátko pred 9.00 h sme k zranenému mužovi vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Po prvotnom ošetrení záchranári transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši 37-ročného muža s úrazom ramena,“ spresnila.
Na prípad upozornil portál tnlive.sk s tým, že útok sa odohral v ťažko dostupnom teréne. Hasiči pre TASR potvrdili, že boli vyslaní na pomoc záchranárom k robotníkovi v lese, ktorého napadol medveď. K zranenej osobe sa presunuli pešo a pomocou nosidiel ju transportovali k vozidlu záchrannej zdravotnej služby.