D. Barteková: Teším sa na prácu pre MOV. Čaká ma zaujímavé obdobie

Na archívnej snímke Danka Barteková, ktorá bola v Pjongčangu zvolená za podpredsedníčku komisie športovcov MOV a za členku etickej komisie MOV počas XXIII. zimných olympijských hier v juhokórejskom Pjongčangu. Foto: TASR/Michal Svítok

Peking 19. februára (TASR) - Slovenská strelkyňa a viceprezidentka Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Danka Barteková je od soboty opäť členkou Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Na návrh exekutívy ju členovia MOV medzi seba prijali počas sobotňajšieho 139. zasadnutia v Pekingu. Informoval o tom web olympic.sk.Zo 78 členov, ktorých hlasy boli pri voľbe Bartekovej platné, sa za prijatie vyslovilo 75. Definitívne sa Barteková stala členkou MOV po zložení slávnostného sľubu, ktorý predniesla držiac v ľavej ruke olympijskú vlajku v sobotu 19. februára o 16.24 pekinského času (9.24 SEČ). Následne jej zablahoželal prezident MOV Thomas Bach a odovzdal jej olympijské kruhy ako symbol členstva v MOV.Barteková sa do MOV vracia po šesťmesačnej prestávke. Do skončenia Hier XXXII. olympiády v Tokiu reprezentovala v MOV športovcov. Na rozdiel od jej predošlého pôsobenia v MOV ju tentoraz exekutíva na základe podpory od SOŠV navrhla na individuálne členstvo spomedzi osobností svetového športu, teda bez väzby jej členstva na konkrétnu funkciu alebo úrad.povedala Barteková pre olympic.sk.Pôvodný mandát v komisii športovcov získala víťazstvom vo voľbách počas OH 2012 v Londýne. Na týchto hrách si vybojovala bronzovú medailu v skeete. Vzhľadom na niektoré nejasnosti a súdne procesy členstvo zvoleným športovcom začalo plynúť až v roku 2013. Napokon mali osemročný mandát, keďže sa posunuli OH v Tokiu.O mandát v komisii športovcov MOV sa uchádzala aj počas Hier XXXII. olympiády. V konkurencii 31 kandidátov skončila v Japonsku na 7. priečke, miesto získali najlepší štyria.vrátila sa do leta 2021.Počas ôsmich rokov presvedčila zástupcov MOV, že môže byť pre olympijskú rodinu veľmi platná. Od ZOH 2018 v Pjongčangu do Tokia 2020 pôsobila ako podpredsedníčka komisie športovcov. Zároveň bola aktívna v ďalších komisiách MOV, ako aj v etickej rade MOV, ďalej v tzv. španielskej rade riaditeľov Olympic Channelu, ako aj v rade Svetovej antidopingovej agentúry (WADA). Pravidelne chodila na rokovania a snažila si plniť popri športovej kariére všetky povinnosti členky komisie športovcov MOV.uviedla Barteková.V Olympijskej charte sa uvádza, že MOV. Po návrhu zo strany SOŠV sa exekutíva MOV rozhodla navrhnúť Danku Bartekovú v decembri 2021 za stálu členku. Všetko podliehalo schváleniu plénom MOV.Od čias profesora Vladimíra Černušáka nemali slovenský šport a slovenská športová diplomacia zastúpenie v štruktúrach MOV.povedal generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.Viacnásobná medailistka z vrcholných svetových a európskych súťaží získaním členstva v MOV svoju športovú kariéru ešte nekončí. Naďalej chce bojovať o najvyššie pocty a športovej politike sa venovať popri streleckých povinnostiach. V minulosti ukázala, že sa obe činnosti dajú zladiť.dodala Barteková.