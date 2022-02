Sánkar Ludwig sa môže tešiť zo zlata v súťaži jednotlivcov

ZOH 2022 v Pekingu - sánkovanie

muži - jednotlivci:

1. Johannes Ludwig (Nem.) 3:48,735 min

2. Wolfgang Kindl (Rak.) +0,160 s

3. Dominik Fischnaller (Tal.) +0,951

4. Felix Loch (Nem.) +1,143

5. Kristers Aparjods (Lot.) +1,318

6. Max Langenhan (Nem.) +1,357

7. Gints Berzins (Lot.) +1,438

8. Christopher Mazdzer (USA) +2,642

9. Roman Repilov (ROC) +2,899

10. Semjon Pavličenko (ROC) +2,914...

21. Jozef NINIS (SR) +4,281

26. Marián SKUPEK (SR) +5,439



Peking 6. februára (TASR) - Nemecký sánkar Johannes Ludwig získal v nedeľu na ZOH 2022 v Pekingu zlatú medailu v súťaži jednotlivcov. Úradujúci víťaz Svetového pohára triumfoval v ľadovom tobogane strediska Jen-čching s náskokom 0,160 s pred Rakúšanom Wolfgangom Kindlom. Bronz vybojoval Talian Dominik Fischnaller, ktorý zaostal o 0,951 s.Ludwig potvrdil úlohu najväčšieho favorita. Už v úvodnej jazde sa usadil na čele a post lídra si udržal až do konca súťaže. Na dráhe, na ktorej nenašiel premožiteľa ani v predolympijských pretekoch, dvakrát zlepšil traťový rekord. Na ZOH 2018 v Pjongčangu získal bronz. Pre Kindla i Fischnallera je to prvá olympijská medaila.Slovenský reprezentant Jozef Ninis, ktorý štartoval už na piatej olympiáde, obsadil konečné 21. miesto so stratou 4,281 s na Ludwiga. Po úvodných dvoch jazdách bol 16., v tretej sa však nevyhol zaváhaniam a výrazne si pohoršil. Jeho olympijským maximom zostala 20. priečka zo ZOH 2014 v Soči. Olympijský debutant Marián Skupek obsadil 26. pozíciu (+5,439). Do záverečnej štvrtej jazdy postúpilo v nedeľu prvých 20 sánkarov.