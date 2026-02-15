< sekcia Import
Brignoneová sa usadila na čele v 1. kole obrovského slalomu
Tridsaťpäťročná Brignoneová má na domácej trati šancu skompletizovať svoju medailovú zbierku z obrovského slalomu spod piatich kruhov.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 15. februára (TASR) - Talianska lyžiarka Federica Brignoneová sa usadila na čele poradia v 1. kole obrovského slalomu na zimných olympijských hrách 2026. Po najlepšej tridsiatke viedla o 34 stotín sekundy pred druhou Nemkou Lenou Dürrovou a o 46 pred treťou krajankou Sofiou Goggiovou.
Tridsaťpäťročná Brignoneová má na domácej trati šancu skompletizovať svoju medailovú zbierku z obrovského slalomu spod piatich kruhov. Na konte už má striebro z Pekingu 2022 a bronz z Pjongčangu 2018. Skúsená pretekárka, ktorá sa do súťažného diania dokázala vrátiť po zranení, má už zo ZOH 2026 zlato zo super-G.
Preteky na zjazdovke Tofana v Cortine d'Ampezzo sa konali za ideálneho počasia s dobre pripravenou traťou, ktorej podklad držal, a tak sa dokázali presadiť aj lyžiarky s vyššími štartovými číslami. Brignoneová mala štrnástku, Dürrová číslo 16 a Goggiová 17. Líderka disciplíny vo Svetovom pohári a víťazka štyroch obrovských slalomov v sezóne Rakúšanka Julia Scheibová mala ešte po poslednom medzičase najrýchlejší čas, no potom sa nechala „vyniesť“ z trate a v cieli mala manko na čelo 1,13 s a patrila jej 11. pozícia. Vedúca žena boja o veľký krištáľový glóbus Američanka Mikaela Shiffrinová figurovala na 7. priečke s odstupom 1,02 s.
S číslom 41 bola na štarte pripravená slovenská reprezentantka Rebeka Jančová. Druhé kolo je na programe od 13.30 h.
