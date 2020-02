Británia má doplatiť do rozpočtu EÚ o 1,3 miliardy eur viac

Brusel 6. februára (TASR) - Spojené kráľovstvo musí do konca mája tohto roku odviesť do rozpočtu EÚ za rok 2019 o 1,3 miliardy eur viac, ako pôvodne plánovalo. Uviedla to vo štvrtok večer tlačová agentúra Belga.



Britská vláda sa túto skutočnosť dozvedela minulý piatok (31. 1.) len niekoľko hodín pred oficiálnym vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ. Suma vo výške 1,3 miliardy eur pochádza z ročnej revízie vnútroštátnych príspevkov členských krajín na základe vývoja ich hrubého domáceho produktu (HDP) a príjmov z DPH.



"Komisia môže potvrdiť, že koncom januára sa rovnako ako každý rok národné príspevky prepočítali podľa najnovších hospodárskych údajov," uviedol hovorca Európskej komisie, podľa ktorého ide o každoročný rutinný postup, ktorého výsledky boli zhodou okolností zverejnené tesne pred brexitom.



Stáva sa, že prepočty eurokomisie niekedy vrátia časť peňazí späť do národných rozpočtov, čo bol aj prípad Spojeného kráľovstva v rokoch 2017 a 2018. Vlaňajší hospodársky vývoj Británie sa však tentoraz priklonil v prospech eurorozpočtu.



Od 1. februára až do 31. decembra trvá takzvané prechodné obdobie, počas ktorého dôjde len k malým zmenám v obojstranných vzťahoch, akurát Británia už nebude súčasťou rozhodovacieho procesu EÚ. V praxi to znamená, že Briti musia počas tohto roku aj naďalej platiť svoj ročný príspevok do rozpočtu EÚ, ktorý predstavuje viac ako 10 miliárd eur. Obe strany sa v rámci finančného vyrovnania dohodli, že Spojené kráľovstvo bude aj po 1. januári 2021 uhrádzať svoje príspevky na rozpočtové záväzky prijaté ešte počas svojho členstva v Únii a rovnako prispeje aj na dôchodky britských euroúradníkov. Ide o sumu vo výške okolo 20 miliárd eur.