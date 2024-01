Slovák natlačil Vietnamku za palubnú dosku, chytili ho v Británii

Londýn 16. januára (TASR) - Prevádzača so slovenským občianstvom Jozefa B. odsúdil v utorok súd v anglickom meste Canterbury na dva a pol roka väzenia za pokus prepašovať do Spojeného kráľovstva istú Vietnamku tak, že ju natlačil za palubnú dosku svojho auta. Jozef B. sa pred súdom k činu priznal. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Podľa britského ministerstva vnútra slovenského občana zastavila hliadka britského pohraničného útvaru v obci Coquelles na severe Francúzska v júni 2022. Pohraničníkom tvrdil, že sa po návšteve príbuzných vracia do svojho bydliska v anglickom Manchestri.



Pri kontrole jeho auta typu Vauxhall Vectra však pohraničníci odstránili aj odkladaciu skrinku a za palubnou doskou v špeciálne prispôsobenej skrýši našli natlačenú Vietnamku.



Jozef B. si už dvaapolročný trest odpykal, keďže 40 mesiacov strávil vo väzbe. K činu sa prvý raz priznal v júni 2022.