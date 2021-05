Z pokusu o vraždu aktivistky Black Lives Matter obvinili tínedžera

Londýn 29. mája (TASR) - Z pokusu o vraždu obvinili detektívi vyšetrujúci postrelenie aktivistky hnutia Black Lives Matter Sashy Johnsonovej 18-ročného tínedžera. Oznámila to v piatok londýnska Metropolitná polícia, píše agentúra DPA.



Johnsonová (27), ktorá je matkou dvoch detí, utrpela strelné poranenie hlavy minulú nedeľu, keď sa zúčastnila na večierku na dome v londýnskom obvode Southwark. Do budovy vtedy zo záhrady vnikli štyria muži oblečení v čiernom a spustili streľbu. Bojovníčka proti systematickému rasizmu v Británii je hospitalizovaná a jej stav je naďalej kritický.



V stredu polícia zadržala v súvislosti s incidentom päť osôb, pričom o dva dni neskôr štyroch z nich prepustila na kauciu. Piaty z nich - Cameron Deriggs pochádzajúci z obvodu Lewisham na juhovýchode Londýna - zostáva vo väzbe a v sobotu sa postaví pred Westminsterský magistrátny súd.



Johnsonová patrí k organizátorom protestných "pochodov milióna ľudí", ktoré sa v Británii v lete 2020 konali z iniciatívy hnutia Black Lives Matter bojujúceho za práva černochov.



Polícia predtým uviedla, že streľba nesúvisela s jej aktivizmom. Politická strana Preberáme iniciatívu (Taking The Initiative Party), ktorej súčasťou je i Johnsonová, však varovala, že má naďalej obavy o jej bezpečnosť.