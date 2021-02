Začala online dražba označení ikonických londýnskych ulíc

Londýn 18. februára (TASR) - Anglofili, zberatelia a fanúšikovia skupiny The Beatles sa v stredu zapojili do 14-dňovej on-line dražby pôvodných označení londýnskych ulíc vrátane ikonickej Abbey Road.



Táto svetoznáma ulica, ktorá je domovom hudobného štúdia, kde Beatles nahrali väčšinu svojich albumov, predstavuje výnimočnú položku medzi približne 270 ponúkanými použitými označeniami ulíc.



Samotná ulica Abbey Road figuruje aj na obale rovnomennej LP platne tejto liverpoolskej štvorice, pričom tabuľka s jej názvom sa podľa odhadov môže predať za vyše 5000 libier, tvrdí dražiteľka Catherine Southonová, ktorá aukciu spoluorganizuje.



Prvé ponuky za tento unikátny kus dosiahli v priebehu niekoľkých hodín od začiatku aukcie 1110 libier, približuje tlačová agentúra AFP.



Ďalšími pozoruhodnými položkami sú označenia ulíc Prince's Gate, Savoy Place, Pimlico Road, Westbourne Park Road alebo Belgrave Place. Dražitelia očakávajú, že o tieto označenia bude zo strany zberateľov takisto veľký záujem.



Radnica londýnskeho obvodu City of Westminster, zodpovedná za spravovanie väčšiny centrálnej časti britskej metropoly, ktorá zbierku uličných označení predáva, prisľúbila, že získané peniaze investuje späť do služieb pre ľudí v našom meste.



Ikonický dizajn týchto tabuliek, ktoré obsahujú názov ulice v čiernej farbe a príslušné korešpondenčné číslo v červenej farbe, vytvoril v roku 1967 architekt a návrhár Misha Black. Na základe zákona o autorských právach nesmú byť použité nikde inde vo svete.



"Táto zbierka ponúka unikátnu príležitosť získať do vlastníctva časť dejín nášho mesta. Ide o originálne značenia ulíc Londýna, ktoré sú svedkami historických momentov a kultúrnych míľnikov," uviedli predstavitelia daného obvodu.