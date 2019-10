Britská banka Barclays sa v 3. kvartáli prepadla do vysokej straty

Londýn 25. októbra (TASR) - Britská banka Barclays sa v 3. kvartáli prepadla do straty. Dôvodom bolo vyčlenenie väčšieho objemu financií na kompenzácie klientov v kauze sporného predaja poistenia platieb. Výsledkom výrazne zaostala za odhadmi trhov, ktoré so stratou počítali, ale podstatne nižšou.



Banka oznámila za 3. kvartál stratu vo výške 292 miliónov libier (338,40 milióna eur), zatiaľ čo analytici počítali so stratou 19,2 milióna libier. Na porovnanie, v 3. štvrťroku minulého roka Barclays zaznamenala zisk 1,05 miliardy libier.



Do výsledkov totiž započítala rezervy vo výške 1,4 miliardy libier na riešenie kauzy spojenej s niekoľko rokov trvajúcim pochybným predajom poistenia platieb. Po započítaní tejto sumy tak Barclays na kauzu okolo poistenia platieb vyčlenila rezervy v celkovej výške 11 miliárd libier.



Dobré výsledky v predchádzajúcich dvoch štvrťrokoch jej však zabezpečili za deväť mesiacov rast zisku. Banka uviedla, že od januára do konca septembra dosiahla čistý zisk 1,78 miliardy libier. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 10 %.



(1 EUR = 0,86288 GBP)