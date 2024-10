Britskí pamiatkari našli asi 20 zaklínadiel vyrytých do stien zámočku

Gainsborough 30. októbra (TASR) – Britskí pamiatkari z neziskovej organizácie English Heritage objavili približne 20 zaklínadiel vyrytých do stien zámočku Old Hall. Väčšina z nich mala chrániť pred zlými vplyvmi, našla sa však aj kliatba, píše TASR na základe správy portálu Sky News.



Zámoček Old Hall stojí v meste Gainsborough v grófstve Lincolnshire približne 45 kilometrov východne od Sheffieldu. Rytiny počas uplynulých dvoch rokov objavil a zdokumentoval Ricky Berry, miestny dobrovoľník pracujúci pre neziskovú organizáciu. V rebríčku pamiatok s rytinami sa zámoček zaradil na popredné priečky spomedzi približne 400 pamiatok v správe English Heritage.



"Nález týchto krásnych ochranných rytín je dôkazom Rickovho pracovného zápalu," uviedol riaditeľ zbierok English Heritage Kevin Booth.



Znaky a zaklínadlá, inak zvané aj apotropaické znaky, majú zaistiť ochranu miesta. Sú staré niekoľko storočí a ich vznik spadá do čias, keď sa majiteľom zámočku v roku 1596 stal obchodník William Hickman.



Proti Hickmanovi bola v jednom prípade namierená aj kliatba – jeho meno niekto vyryl "hore nohami". Takéto nakladanie s menom bolo v minulosti bežné, v kontexte rytín nájdených na pamiatkach v správe English Heritage však ide o unikát.



"História Old Hall bola búrlivá a iná nebola ani za čias, keď zámoček vlastnil očividne neobľúbený William Hickman. Dôvod nálezu takého množstva ochranných rytín však zostáva záhadou," dodal Booth.



Medzi ďalšími objavenými znakmi boli rytiny kruhov a pentagram. O kruhoch sa verilo, že dokážu uväzniť démonov, pentagram sa používa ako mocný ochranný znak, píše Sky News.



Berry navyše objavil približne 100 spálenín. Budovy sa takto v minulosti chránili pred požiarom.



Gainsborough Old Hall je tak jednou z "najlepšie chránených" pamiatok v správe neziskovej organizácie, dodáva Sky News.



"Je fascinujúce, že budovy staré niekoľko storočí, o ktoré sa staráme, stále ukrývajú tajomstvá čakajúce na odhalenie," uviedol Booth.