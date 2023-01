Britský astronaut Tim Peake odchádza do výslužby

Londýn 20. januára (TASR) - Britský astronaut Tim Peake v piatok na Twitteri oznámil, že odchádza do výslužby. TASR o tom informuje na základe správy webového portálu Sky News.



Peake (50) ako prvý britský astronaut absolvoval v januári 2016 výstup do otvoreného vesmíru z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Vo výslužbe bude pôsobiť ako veľvyslancom Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a bude pomáhať mladým ľuďom v kariére v oblasti vedy, techniky, inžinierstva a matematiky.



Peake ako bývalý vojenský pilot vrtuľníka, bol astronautom ESA od mája 2009 a na ISS pôsobil od decembra 2015. Zážitok hľadieť na Zem z vesmíru počas svojej šesťmesačnej misie označil za "neuveriteľný". Táto misia zahŕňala viac ako 250 vedeckých experimentov. Pri výstupe do otvoreného vesmíru opravoval energetické napájanie ISS.



Británia ako členský štát ESA spolupracuje s americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA) v programe Artemis. Jeho cieľom je dopraviť ľudskú posádku opäť na povrch Mesiaca. Británia bude dodávať vybavenie pre novú lunárnu vesmírnu stanicu.



Britský princ William nedávno kritizoval vesmírne preteky a účasť miliardárov na týchto aktivitách, Peake však pre Sky News povedal, že "skúmanie hviezd je naďalej neuveriteľne dôležité".



Koncom minulého roka ESA ako kandidátov na astronautov vybrala troch britských občanov - astrofyzičku Rosemary Cooganovú, bývalého paralympionika Johna McFalla a náhradníčku Meganne Christianovú.