Rybár po 27 rokoch chytil do siete žraloka z Lega

Londýn 9. januára (TASR) – Britský rybár neďaleko juhozápadného pobrežia Cornwallu chytil do siete umelého žraloka zo stavebnice Lego, ktorý sa stratil v roku 1997. Prípad pritiahol pozornosť k projektu Lego Lost At Sea, ktorého cieľom je upozorňovať na problém plastov a mikroplastov v moriach. TASR informuje na základe správy televízie BBC a agentúry UPI.



Šťastným lovcom je 35-ročný rybár Richard West z Plymouthu. Plastová figúrka mu v sieti uviazla približne 32 kilometrov južne od prístavu Penzance ležiacom na juhozápadnom cípe Veľkej Británie, najväčšieho ostrova Britských ostrovov.



"Okamžite som vedel, čo to je, pretože ako malý som mal žraloky v stavebnici pirátskej lode. Je to na nezaplatenie – je to poklad," uviedol West pre BBC.



Žralok pochádza z lodného kontajnera, ktorý sa do mora potopil približne 32 kilometrov od polostrova Land's End, najzápadnejšieho bodu Anglicka. Stalo sa tak 13. februára 1997 po tom, ako kontajnerovú loď Tokio Express zasiahla obrovská vlna, ktorá spôsobila jej výrazný náklon na jednu stranu. Do mora spadlo 62 lodných kontajnerov s rôznym tovarom. Jeden z nich obsahoval aj 4.756.940 rôznych kociek Lego vrátane žralokov, drakov a chobotníc, píše BBC.



Po potopení kontajnera vznikol projekt Lego Lost at Sea (Lego stratené na mori), ktorý mapuje a zaznamenáva nálezy stratených kociek Lego. Jeho zakladateľka Tracy Williamsová podľa UPI uviedla, že v roku 2024 sa podarilo objaviť stovky kociek Lego. Žralok sa našiel prvý raz, hoci s kontajnerom išlo ku dnu až 51.800 kusov.



"Je zaujímavé, že po Richardovom objave sa objavil aj ďalší žralok. Neobjavil ho rybár, ale rybárka Andrea Huntová, ktorá ho neulovila do siete, ale našla ho na pláži pri meste St. Ives. Žraloky sa potápajú ku dnu, čo vysvetľuje, prečo sa ich našlo tak málo. Približne 50.000 ich stále zrejme leží na dne, niektoré mieria k pobrežiu, iné do hlbšej vody," uviedla Williamsová a dodala, že aj keď sa množstvo kociek Lego objavuje na plážach, niektoré našli až v Nórsku.



"Primárnym cieľom projektu Lego Lost At Sea je upozorňovať na problém plastov v oceáne – ako sa tam dostávajú, čo pláva, čo sa potápa, ako dlho to tam zostáva a ako ďaleko to dokáže doplávať, či už na hladine alebo blízko dna. A tiež čo sa s plastmi časom deje, keď sa začnú rozpadať," vysvetľuje Williamsová, píše UPI.



Niektoré kocky sa podarí nájsť v dobrom stave, iné sú viac či menej poškodené. Podľa BBC tak prispievajú k tvorbe mikroplastov.



Mikroplasty sú drobné kúsky plastu od jedného nanometra do piatich milimetrov potenciálne škodlivé pre oceány a vodnú faunu a flóru, uvádza americký Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA). Môžu pochádzať z rôznych zdrojov, napríklad z väčších kusov plastov rozpadávajúcich sa na stále menšie a menšie kusy.



Výskumom sa zistilo, že čiastočky mikroplastov prenikajú do ľudského tela v potrave, vode aj vo vdychovanom vzduchu. Vedci začiatkom roku 2024 odhalili prítomnosť mikroplastov v ľudskej krvi, placente a materskom mlieku. Ich čiastočky sa napríklad pri vdychovaní môžu zachytávať v tkanivách a spôsobovať zápaly podobne ako iné vzdušné kontaminanty.



Vedci z University of New Mexico (UNM) v Spojených štátoch v máji 2024 publikovali v odbornom žurnále Toxicological Sciences výsledky štúdie, podľa ktorých koncentrácia mikroplastov v ľudských semenníkoch dosiahla takmer trojnásobok koncentrácie mikroplastov v psích semenníkoch.



Iná štúdia zverejnená v marci v časopise Nature varuje pred výrazne vyšším rizikom mŕtvice, infarktu a predčasnej smrti u ľudí, ktorých cievy boli kontaminované čiastočkami mikroplastov.