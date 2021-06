BUDAJ o európskej rarite: Národné parky lesy chránia, ale nespravujú

Novela zákona o ochrane prírody

Bratislava 25. júna (Teraz.sk) – Skutočnosť, že slovenské národné parky nespravujú štátom vlastnené lesy na svojom území, je podľa ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO) v Európe raritou.povedal Budaj v diskusii na TASR TV.Dodal, že táto situácia je podľa neho výsledkom historického vývoja, kedy totalitné Československo síce od roku 1948 postupne vytváralo národné parky, prevládajúci záujem štátu však bol hospodársky.Podľa Budaja má byť v národných parkoch prvoradý záujem ochrany prírody a má byť skĺbený s hospodárskymi záujmami, ktoré nie sú postavené iba na ťažbe dreva, ale napríklad aj podpore vhodných foriem turistického ruchu.Ministerstvo životného prostredia preto pripravilo reformu, ktorou by národné parky získali právnu subjektivitu a správa lesov by prešla z lesníkov na ochranárov.povedal Budaj, podľa ktorého to bude v istom zmysle znovuzaloženie slovenských národných parkov.Po takejto transformácii budú môcť byť na podporu lesných území v národných parkoch použité financie v Plánu obnovy a odolnosti, ako aj z klasických eurofondov.upozornil Budaj. Dodal, že európske peniaze by takto mohli pomôcť oživiť aj v tejto chvíli zaostávajúce regióny v blízkosti národných parkov.Budaj upozornil, že problém sa pokúsil vyriešiť už jeho predchodca v kresle ministra životného prostredia, Lásyló Sólymos (Most-Híd), rôzne záujmové a lobistické skupiny však tak dlho brzdili práce na novele zákona, až k jej schváleniu napokon nedošlo.Preto sa Budaj rozhodol tentokrát požiadať s spoluprácu priamo poslancov Národnej rady, ktorí novelu zákona o životnom prostredí predložili ako poslanecký návrh.priznal Budaj.Na pripomienkovací proces však na základe politickej dohody vyčlenili viac času, ako býva pri iných poslaneckých novelách a priestor na diskusiu bude aj medzi prvým a druhým parlamentným čítaním, ktoré by malo prebehnúť v septembri.Budaj tvrdí, že ako konštruktívny vníma aj dialóg s novým ministrom pôdohospodárstva.zhrnul Budaj.Ako mimoriadne citlivý vníma minister životného prostredia problém, ktorý znovuotvorila tragická udalosť v doline Banskô v Liptovskej Lúžnej. Polícia tam 14. júna našla telo 57-ročného muža, ktorý zahynul po útoku medveďa.Podľa Budaja je potrebné robiť tak dlhodobé opatrenia založené na vedeckých analýzach stavov a správania medveďov, ako aj okamžité zásahy tam, kde medvede stratili plachosť a ohrozujú obyvateľov miest a dedín v blízkosti lesov.povedal Budaj.Medveď, ktorého musel tím nedávno odstrániť v Sučanoch, však bol podľa neho ukážkou nerozumného správania sa niektorých obyvateľov prílesných dedín.povedal Budaj. Dodal, že medveď fyzicky nikoho neohrozil, zastreliť ho museli z preventívnych dôvodov.dodal Budaj.Obrovským a roky rastúcim problémom je podľa neho množstvo potravín, ktoré ľudia vyhadzujú do nezabezpečených kontajnerov, alebo ich dokonca používajú ako návnadu pri posedoch poľovníci.povedal.Ministerstvo životného prostredia podľa neho už v apríli požiadalo o analýzu počtov a lokalizácie medveďov na Slovensku Karlovu univerzitu v Prahe, údaje by mali byť k dispozícii v priebehu leta.povedal Budaj.Zároveň však pripomenul, že v minulom roku bolo, zrejme aj kvôli pandémii COVID-19, v slovenských lesoch o 2,5 milióna turistov viac ako v roku 2019. Aj preto apeluje na samotných turistov, aby si uvedomovali, že cesta do prírody vždy prináša určité riziká a pripravili sa na ne. Smrteľný incident s útokom medveď bol na Slovensku zaznamenaný po prvý krát za posledných sto rokov, každoročne však umierajú ľudia v dôsledku precenenia svojich síl, rôznych nehôd, alebo na kliešťovú boreliózu.povedal Budaj.Dodal, že problém so synantropnými medveďmi je dlhodobý, syntetický a treba ho riešiť na základe vedeckých poznatkov.pripomenul minister životného prostredia.