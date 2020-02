BUDAJ: Matovič je na politickej scéne od začiatku nechcené dieťa

Anketové otázky OĽaNO-NOVA-KÚ-Zmena zdola

-Súhlasíte s tým, aby bola zavedená hmotná zodpovednosť politikov?-

-Súhlasíte s tým, aby ľudia, ktorí usvedčia toho, kto dáva alebo berie úplatok, získali odmeny 50 percent z predmetnej sumy?-

-Súhlasíte s tým, aby zdravotné poisťovne umožnili ľuďom sa pohodlne a bezplatne objednať k ľubovoľnému lekárovi na jednom telefónnom čísle alebo webe?-

-Súhlasíte s tým, aby zdravotná poisťovňa musela pacientovi s podozrením na nádorové ochorenie zabezpečiť operáciu do 14 dní od indikácie operácie klinickým onkológom? Inak preplatí operáciu v ľubovoľnej krajine v EÚ.-

-Súhlasíte s tým, aby štát poskytoval študentkám a pracujúcim matkám tehotenský príspevok vo výške 200 eur od štvrtého mesiaca tehotenstva?-

-Súhlasíte s tým, aby deti, študenti, dôchodcovia a vozíčkari mali bezplatnú dopravu vo vlakoch, autobusoch a MHD?-

-Súhlasíte s tým, aby deti z rizikového sociálneho prostredia (rodičia - nevzdelaní, alkoholici, drogovo závislí či trestaní) museli povinne navštevovať materskú škôlku?-

-Súhlasíte s tým, aby sa faktúry povinne platili podľa poradia, v akom boli zaradené do účtovníctva, svojvoľné nezaplatenie faktúry bolo trestný čin a zaradenie faktúry do účtovníctva bolo považované za uznanie dlhu?-

-Súhlasíte s tým, aby zmeny v zákonoch súvisiacich s podnikaním platili vždy len od 1. januára?-

-Súhlasíte s tým, aby každý, kto sa zúčastní parlamentných volieb, získal 10% zľavu zo všetkých poplatkov štátu?-

-Súhlasíte s tým, aby sa popri klasickom hlasovaní zaviedlo aj elektronické hlasovanie vo voľbách a mohli tak slobodne hlasovať všetci občania Slovenskej republiky bez ohľadu na to, kde na svete sa nachádzajú?-



Kandidátna listina

Kandidátna listina OĽaNO-NOVA-KÚ-Zmena zdola, prvých desať miest

1. Mária Šofranko, PaedDr., 49 r., pedagogička, občianska aktivistka, Spišská Nová Ves

2. Jaroslav Naď, PhDr. , PhD., 38 r., bezpečnostný analytik, Hrubá Borša

3. Lukáš Kyselica, Mgr., 42 r., expert na vyšetrovanie závažných zločinov, Nové Zámky

4. Anna Záborská, MUDr., 71 r., lekárka, Bojnice

5. Michal Šipoš, Mgr., 38 r., aktivista v boji proti hazardu, Stará Ľubovňa

6. Karol Kučera, 45 r., šéftréner Národného tenisového centra, Bratislava

7. Jozef Pročko, Mgr., 54 r., herec, moderátor, podnikateľ, Halič

8. Ján Mičovský, Ing., CSc., 65 r., lesník, ochranár, Humenné

9. Anna Remiášová, 70 r., občianska aktivistka, Bratislava

10. Kristián Čekovský, Mgr., 29 r., novinár, Hviezdoslavov



Kandidátna listina OĽaNO-NOVA-KÚ-Zmena zdola, posledných desať miest

140. Peter Oborník, Mgr. , PhD., 36 r., vysokoškolský pedagóg, Prešov

141. Richard Vašečka, Mgr., 46 r., poslanec NR SR, Svederník

142. Eduard Heger, Ing., 43 r., poslanec NR SR, Bratislava

143. Marek Krajčí, MUDr., 45 r., poslanec NR SR, detský kardiológ, Bratislava

144. Miroslav Sopko, Mgr., 45 r., poslanec NR SR, Zalužice

145. Ján Marosz, Mgr., 41 r., poslanec NR SR, Podhorie

146. Natália Milanová, Mgr., 37 r., poslankyňa NR SR, Bratislava

147. Ján Budaj, 68 r., poslanec NR SR, predseda ZMENA ZDOLA, Bratislava

148. Gábor Grendel, Mgr., 39 r., poslanec NR SR, Bratislava

149. Martin Fecko, Ing., 57 r., poslanec NR SR, Prešov

150. Igor Matovič, Mgr., 46 r., poslanec NR SR, predseda hnutia OĽANO, Trnava

Boj proti extrémizmu

Mikrointerview: Budaj o mimoriadnej schôdzi parlamentu

-Ako hodnotíte doterajší priebeh schôdze?-

Je to ukážka toho, že zvolávať schôdzu veľmi tesne pred voľbami nebolo veľmi premyslené. Zo strany koalície je to populistický krok. Na vláde je schválená regulácia výdavkov, lebo sa rútime do oveľa väčšieho zadlženia ako kedysi pán Kažimír naplánoval. Kdeže už sú sny o vyrovnanom rozpočte. A táto schôdza ide proti uzneseniu vlády, pričom vláda toto uznesenie nezrušila. To je naozaj Kocúrkovo.



Tak isto ide proti upozorneniam guvernéra Národnej banky a odborníkov, ktorí varujú pred takýmto zvýšením dlhu. Každý z nás by veľmi rád videl dvojnásobné prídavky na deti a verím, že keď sa Slovensku bude dariť, môžeme sa k tomu dostať. Teraz ale ide iba o trik pred voľbami. Viem si predstaviť, že by sa rodiny potešili, keby sa z klobúka dali vyťahovať peniaze, ale Slovensko už peniaze netlačí, máme medzinárodnú menu euro a sme radi, že je mena pevná a my nie sme v gréckej situácii. Nečudujem sa, že poslanci proti tomu protestujú, ani ja s tým nemôžem súhlasiť.



-Ako sa postavíte k prípadnému hlasovaniu o Istanbulskom dohovore?-

Istanbulský dohovor, teda ochrana žien pred násilím, je zneužívaný na úplne bláznivú politickú hru. Treba o Istanbulskom dohovore rozprúdiť normálnu debatu, ale nie teraz, pár dní pred voľbami. V OĽaNO máme pri hlasovaní o kultúrno-etických otázkach voľnú ruku a ja budem podporovať ochranu žien pred domácim násilím.

Bratislava 20. februára (Teraz.sk) – Líder OĽaNO Igor Matovič bol podľa Jána Budaja (OĽaNO-NOVA-KÚ-Zmena zdola) na slovenskej politickej scéne od začiatku nechceným dieťaťom, lebo odmietal zaužívané partokratické schémy.povedal Budaj v Tablet.tv.Ideály občianskej demokracie z čias Nežnej revolúcie podľa neho postupne nahradila prax straníckych kabinetov s nejasným pozadím, ktoré dlhé roky posúvali do parlamentu stále tých istých ľudí.tvrdí Budaj.dodáva.Na druhej strane, dnešné predvolebné programy so stovkami opatrení podľa neho bežný človek nemá šancu preštudovať. Aj preto podľa neho OĽaNO chcelo vopred vybrať niekoľko desiatok otázok, na ktorých by sa opozičné strany zhodli už pred voľbami a spolu ich ponúkli voličom.povedal Budaj. Preto podľa neho OĽaNO vyšlo s kontroverznou anketou s jedenástimi otázkami pre voličov a akceptovaním jej výsledkov podmienilo svoju prípadnú účasť v budúcej vláde.Otázky sú podľa neho prirodzené, od bezplatného objednávania sa u lekára až po hmotnú zodpovednosť politikov za spôsobenú škodu.povedal Budaj.Na otázku, či si vie Igora Matoviča predstaviť ako premiéra, Budaj odpovedal, že určite áno, ale vývoj voličskej podpory je podľa neho treba vnímať s pokorou a nepredbiehať rozhodnutie voličov. Aj preto sa OĽaNO podľa neho rozhodlo neriskovať zloženie štvorkoalície, ktorá by potrebovala na vstup do parlamentu až desať percent hlasov, ale vytvorilo volebnú stranu, ktorej na to stačí päť percent.povedal Budaj. Osobne však s vyšším kvórom pre vstup do parlamentu v prípade koalícií, ako pri samostatne kandidujúcich subjektoch, nesúhlasí.povedal.OĽaNO spolu s NOVOU, Kresťanskou úniou a Zmenou zdola postavili kandidátnu listinu tak, že prvých desať miest ponúkli novým tváram a na posledných desiatich miestach kandidátnej listiny sú aktuálni členovia poslaneckého klubu.tvrdí Budaj.Zmena zdola podľa neho ponúka na kandidátke OĽaNOako hlas spravodlivosti a ekologických aktivistovčipoznamenal Budaj.Hoci OĽaNO kritizuje kotlebovcov, radšej by ich voličov presviedčala svojim programom, ako s nimi išla, po vzore progresívcov, do konfrontácie na uliciach.povedal Budaj.tvrdí Budaj.uzavrel Budaj.