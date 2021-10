BUDAJ: Stagnujúce regióny národných parkov potrebujú európske peniaze

Bratislava 29. októbra (Teraz.sk) – Stagnujúce regióny národných parkov môžu naštartovať investície z európskych zdrojov a tie bude možné čerpať až potom, ako národné parky získajú právnu subjektivitu. V diskusii na TASR TV to povedal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO-NOVA-KÚ-Zmena zdola).Tvrdí, že jeho reforma národných parkov regióny ekonomicky nepoškodí a naopak, prinesie im nové príležitosti.konštatuje Budaj.dodáva.Reforma podľa neho nemá za cieľ meniť dlhodobé plány na ťažbu dreva v národných parkoch, má však prebiehať spôsobmi šetrnejšími k prírode. Popri tom by v regiónoch mali pribudnúť nové príležitosti.vyhlásil Budaj.konštatuje Budaj.S argumentami lídra Sme rodina Borisa Kollára a ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nom. OĽaNO), sa chce Budaj vysporiadať tak, aby výsledok bol akceptovateľný pre všetky strany. Kollár podľa neho rešpektuje Programové vyhlásenie vlády, má však výhrady k niektorým konkrétnym aspektom reformy.povedal Budaj.Spolu so Samuelom Vlčanom podpísali memorandum, ktorého cieľom je garantovať okrem iného aj perspektívu ľudí, ktorí dnes pracujú v drevospracujúcom priemysle na území národných parkov.povedal Budaj.dodal. Súkromní vlastníci lesov v blzkosti bezzásahových zón by zasa mali získať benefit v podobe polkilometrovej sanitárnej zóny, na ktorej budú štátni lesníci strážiť, aby sa z nej nešíril do súkromných lesov podkôrny hmyz.Budaj by chcel pre reformu získať aj časť opozície, ktorá nie je a priori proti nej.“ povedal.Skutočnosť, že u nás národné parky nespravujú ani štátne pozemky na svojom území, považuje Budaj za historický reformný dlh.uzavrel minister.