BUDAJ: Strany na Slovensku organizujú referendá kvôli reklame zadarmo

Reforma národných parkov, vratné plastové obaly a Plán obnovy

Bratislava 14. januára (Teraz.sk) – Politické strany na Slovensku väčšinou organizujú referendá preto, aby si za štátne peniaze urobili reklamu. Aj preto býva účasť voličov na referendách taká nízka. V TASR TV to povedal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).Najmä ak sú, ako dnes, v dohľade parlamentné voľby, strany podľa neho nedokážu odolať pokušeniu dostať týmto spôsobom veľmi jednoducho svoju agendu medzi ľudí a mobilizovať tak voličov.pripomenul.Budaj nesúhlasí s tým, že Slovensko nemá legislatívne nástroje na dosiahnutie predčasných volieb, ak by boli potrebné.povedal.Východisko z aktuálnej politickej krízy Budaj nevidí v skracovaní volebného obdobia, ale v hľadaní ciest k dokončeniu rozbehnutých projektov a reforiem v priebehu posledného roka do riadnych parlamentných volieb.pýta sa.Dodal, žev posledných dvadsiatich rokoch pravidelne rozbiehajú významné reformy, ktoré automaticky vyvolávajú v spoločnosti protitlak.povedal s tým, že predčasné voľby ešte nikdy neprinieslitáboru politický prospech.Podľa Budaja je logické, že sa podporu pre nový vládny kabinet snaží v parlamente získať premiér aktuálnej dočasnej vlády.tvrdí Budaj.Za schodnú cestu by považoval transparentnú dohodu s SaS o tolerancii menšinovej koalície a vymenovanie obnovenej vlády na pôvodnom základe.konštatoval Budaj.Vládna koalícia podľa neho musela riešiť vážne výzvy, pred aké sa Slovensko za 30 rokov svojej existencie ešte nedostalo.pripomenul.priznal Budaj. Vláda však podľa neho na tieto negatívne skúsenosti reagovala.konštatuje Budaj.Jedným z cieľom rezortu životného prostredia v poslednom roku riadneho volebného obdobia je pokračovanie v reforme národných parkov.Zmyslom reformy podľa Budaja nebolo len prevedenie štátnych pozemkov v národných parkoch do správy ochranárov, ale aj podpora prírode blízkeho tradičného hospodárenia či mäkkej turistiky.konštatuje minister.Zároveň podľa neho pokračuje projekt zonácie parkov.povedal Budaj.Reforma prešla v parlamente len o jeden hlas po dvojročnej mimoriadne ostrej diskusii medzi podporovateľmi ochranárov a lesníkov.tvrdí.Národné parky sa teraz podľa neho pripravujú viac plniť rolu nie lesnícku, ale ochranársku a turistickú.tvrdí Budaj.Za úspech tohto volebného obdobia považuje zavedenie zálohovania plechoviek a plastových fliaš.tvrdí Budaj. Plastové fľaše dnes podľa neho z prírody vynášajú aj tí ľudia, ktorí ich tam predtým odhadzovali.povedal. Dodal, že práve vo vodných tokoch sa z fliaš uvoľňovali mikroplasty, ktoré sa potom dali objaviť dokonca v morských rybách.Cieľ dosiahnuť recykláciu 90 percent obalov malo podľa neho Slovensko dosiahnuť do desiatich rokov, reálny je však už na budúci rok.konštatoval Budaj s tým, že o slovenskom modeli zálohovania prebiehajú diskusie vo viacerých štátoch Európskej únie.Z Plánu obnovy bude rezort životného prostredia financovať v priemysle dekarbonizačné projekty, ale jeho súčasťou je aj veľký fond na rekonštrukciu domov.konštatuje minister. Napríklad na zateplenie staršieho domu je možné získať dotáciu až 19 000 eur a povinné spolufinancovanie je možné riešiť formou pôžičky. Informácie je možné získať v desiatich infocentrách po celom Slovensku, ako aj na stránke www.obnovdom.sk uzatvára Budaj.