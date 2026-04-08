BUDE MRZNÚŤ: V nížinách môže byť okolo mínus päť stupňov
Počas noci na piatok by mal podľa SHMÚ v prízemnom poli takmer všade výrazne zoslabnúť vietor a väčšinou by malo byť aj jasno, prípadne len malá oblačnosť.
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - V noci na piatok (10. 4.) a v noci na sobotu (11. 4.) bude na Slovensku ojedinele aj v nížinách okolo mínus päť stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„V chladnom vzduchu bude do našej oblasti v noci na piatok v prízemnom poli od severu zasahovať okraj tlakovej výše. Vo výške približne 1500 metrov nad morom bude vtedy nad naším územím zväčša mínus päť až mínus osem stupňov Celzia,“ priblížili meteorológovia. Doplnili, že vo vyšších hladinách ovzdušia bude od východu do karpatskej oblasti zasahovať okraj tlakovej níže.
Počas noci na piatok by mal podľa SHMÚ v prízemnom poli takmer všade výrazne zoslabnúť vietor a väčšinou by malo byť aj jasno, prípadne len malá oblačnosť. V suchom vzduchu klesne teplota rosného bodu zväčša na mínus dva až mínus osem stupňov Celzia.
Odborníci preto očakávajú, že v noci na piatok dosiahne minimálna teplota na Slovensku väčšinou úroveň od mínus jeden do mínus osem stupňov Celzia. V dolinách môže byť výnimočne aj o málo chladnejšie. „Naopak, na miestach, kde bude ešte po väčšiu časť noci (prípadne celú noc) fúkať od severu vietor aspoň na úrovni tri metre za sekundu, alebo kde bude po väčšiu časť noci ešte viacej oblačnosti, môže byť minimum na úrovni okolo nula stupňov,“ skonštatovali. Podľa SHMÚ je pravdepodobné, že počas tejto noci bude ojedinele aj v nížinách nadránom vo výške dvoch metrov nad povrchom okolo mínus päť stupňov Celzia.
„Noc na sobotu by mala byť na juhozápade už väčšinou o niečo teplejšia, ale stále ešte aj tu môže ojedinele mrznúť aj vo výške dvoch metrov nad povrchom. Na strednom a východnom Slovensku bude táto noc pravdepodobne ešte na väčšine územia približne rovnako chladná ako noc na piatok,“ tvrdí meteorologický ústav.
Pre jednotlivé lokality Slovenska bude pre výskyt silnejšieho mrazu rozhodujúce, či tam úplne zoslabne vietor a či to tak bude počas noci. V tomto smere bude úlohu hrať aj mikroklíma daného miesta. Ako ozrejmil SHMÚ, dôležitá bude i oblačnosť, ale počas nocí na 10. a 11. apríla bude až na menšie plochy zväčša jasno alebo takmer jasno.
