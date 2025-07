BUDE PRŠAŤ: Najviac na severe Žilinského kraja a v okolí Tatier

Bratislava 8. júla (TASR) - Najvýdatnejšie zrážky očakáva Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na severných návetriach Žilinského kraja a tiež v okolí Tatier. Až do piatku (11. 7.) treba rátať s trvalými zrážkami na viacerých miestach Slovenska. TASR o tom informoval hovorca SHMÚ Ivan Garčár. Meteorológovia varujú aj pred silným vetrom na juhozápade Slovenska.



„Najvýdatnejšie zrážky očakávame na severných návetriach Žilinského kraja a tiež v okolí Tatier, pričom výstrahu najvyššieho, tretieho stupňa sme vydali pre okresy Čadca, Námestovo, Tvrdošín a Poprad, kde môže ojedinele spadnúť aj viac ako 130 milimetrov zrážok,“ uviedla meteorologička SHMÚ Jana Potanková. Druhý stupeň výstrahy pred výdatnými zrážkami platí pre väčšinu okresov Žilinského kraja a pre okres Kežmarok. „Zároveň očakávame aj silný vietor na juhozápade Slovenska, pričom je v platnosti pred ním výstraha prvého stupňa, ale v okolí Bratislavy a Pezinka až druhého stupňa, keďže sa predpokladá, že jeho nárazy môžu dosahovať rýchlosť až do 90 kilometrov za hodinu,“ doplnila.



Vzhľadom na trvalý dážď a nasýtenosť povodí očakáva SHMÚ vzostupy vodných hladín na tokoch. Môžu dosiahnuť stupne povodňovej aktivity. „Hydrologické výstrahy druhého stupňa s platnosťou od dnešnej 20.00 h sme vydali pre okresy Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Poprad a Prievidza a prvého stupňa pre viacero okresov na západe, severozápade a severe Slovenska,“ priblížila hydrologička SHMÚ Katarína Matoková.



Trvalé zrážky prinesie hlboká tlaková níž „Gabriel“, ktorá bude Slovensko ovplyvňovať až do piatkovej polnoci. Postupne sa bude presúvať z Balkánu cez západnú Ukrajinu až nad Bielorusko.