BUDE PRŠAŤ: Výstrahy vydali v tomto kraji

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Výskyt dažďa s úhrnom zrážok viac ako 35 milimetrov očakáva SHMÚ najmä v šiestich okresoch.

Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - V Prešovskom kraji treba vo štvrtok rátať s intenzívnym dažďom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou do 18.00 h. Informuje o tom na svojom webe.

Výskyt dažďa s úhrnom zrážok viac ako 35 milimetrov očakáva SHMÚ najmä v okresoch Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné a Snina. Predpokladá, že časť zrážok spadne pri búrkach. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodal.
