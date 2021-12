BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ: V noci na stredu sa môže ochladiť na -15 stupňov

Bratislava 20. decembra (TASR) - V noci z utorka (21. 12.) na stredu (22. 12.) môže na Slovensku miestami klesnúť teplota až na mínus 15 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa pred nízkymi teplotami pre Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj.



Meteorológovia varujú, že nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch.



SHMÚ zároveň naďalej varuje pred silným vetrom na horách v Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Nad pásmom lesa tu môže vietor dosiahnuť krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 135 v priemere okolo 75 kilometrov za hodinu. Vodiči by si mali dávať pozor aj pred možnou tvorbou snehových jazykov a závejov, a to v Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.