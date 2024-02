BUĎTE OPATRNÍ: Situáciu na cestách komplikuje poľadovica i hmla

Bratislava 2. februára (TASR) - Na viacerých úsekoch ciest komplikuje dopravu v piatok ráno poľadovica, na severozápadnom Slovensku je potrebné rátať do predpoludnia i s hmlou. Informujú o tom zdroje dopravných informácií.



Zelená vlna RTVS na platforme X uvádza, že poľadovica je v okolí Nitry, Prievidze, Piešťan a napríklad i vo Vinodole. "Na hlavnom ťahu sú dve nehody, prejdete striedavo," upozornila Zelená vlna.



Oznamuje tiež, že v Bratislave na konci rýchlostnej cesty R7 smerom do centra sa zrazili dve autá. "Úsek je neprejazdný, obísť to musíte cez Slovnaftskú a Podunajské Biskupice," dodáva.



Slovenská správa ciest (SSC) na portáli zjazdnost.sk informuje, že hmla s dohľadnosťou do 50 až 100 metrov sa vyskytuje v lokalitách Čierne-Polesie, Svrčinovec, Tornaľa, Podzávoz.



Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre severozápadné Slovensko výstrahu pred hmlou, platí do piatkového predpoludnia.