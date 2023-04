Bujará zábava a celebritná smotánka. To je Malibu v plameňoch

Bratislava 12. apríla (OTS) - Každý z nich má svoje starosti, trápenia, ale aj tajomstvá... a keď dôjde k samotnému večierku, akoby ste na ňom boli. Akoby vás tam pozvali a vy si to teraz užívate.Malibu, august 1983.Deň, keď Nina Rivová usporadúva každoročný večierok na rozlúčku s letom. Každý sa chce dostať do blízkosti štyroch slávnych súrodencov: Niny, talentovanej surfistky a supermodelky, Jaya, šampióna v surfovaní, Huda, slávneho fotografa, a ich milovanej sestričky Kit. Všetci štyria fascinujú celé Malibu a dokonca aj zvyšok sveta – najmä ako potomkovia legendárneho speváka Micka Rivu.Jediný, kto sa na párty roka neteší, je sama Nina, ktorá nikdy netúžila byť v centre pozornosti a ktorú práve verejne opustil manžel, profesionálny tenista. A možno ešte Hud – ten sa konečne chystá priznať k niečomu dôležitému bratovi, s ktorým sú od narodenia nerozluční. Jay však odpočítava minúty do súmraku, lebo dievčina, na ktorú nemôže prestať myslieť, sľúbila, že príde. A dokonca i najmladšia Kit má svoje tajomstvá – vrátane hosťa, ktorého pozvala a nikomu o ňom nepovedala.Okolo polnoci sa párty úplne vymkne spod kontroly a ráno pohltia honosné sídlo Rivovcov plamene. Ale kým v skorých ranných hodinách vzbĺkne prvá iskra, hudba bude vyhrávať, alkohol potečie prúdom a city a tajomstvá, ktoré formujú túto generáciu slávnej rodiny, postupne vyplávajú na povrch.Vypočujte si úryvok.Z knihy číta Zuzana Jurigová Kapráliková:Malibu v plameňoch je napohľad len ďalší príbeh o celebritách, párty, surferoch, sláve...ale omyl! Autorka je výnimočná najmä štýlom, akým to všetko podáva. Všetky tie vzťahy, radosti a starosti, úspechy i neúspechy, podrazy, slávu, celebritné pozlátko, závislosti, sex...všetko opisuje jedinečným spôsobom, ktorý si zamilujete. Podľahnete mu, budete to prežívať, cítiť. Reid oživuje postavy na stránkach knihy – a to nie je klišé. Dáva im rozmer, niektoré milujete, iné nenávidíte, no i tie akoby ste chápali...Stačí iskrička na suchom púštnom dreve a hneď je tu divoký požiar so sýtooranžovými a červenými plameňmi. Pohlcuje krajinu a vydychuje hustý čierny dym, ktorý zastrie oblohu a v širokom okolí zatieni slnko. Popol sa znáša k zemi ako sneh.Prirodzené prostredie zveri – kry, kroviny a stromy – aj ľudské obydlia – chatky, panské sídla, bungalovy, ranče, vinohrady a farmy – zmiznú v oblaku dymu a zostane po nich iba krajina spálená na uhoľ.Ale v tomto kolobehu krajina znovu omladne, čoskoro je pripravená, aby na nej vyrástlo niečo nové.Skaza. A obnova, ktorá povstáva z popola. To je príbeh ohňa.