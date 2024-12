BUKOVSKÁ: Liečbu streptokokov antibiotikami môže nahradiť endolyzín

Bratislava 15. decembra (TASR) - Liečba streptokokových infekcií antibiotikami by sa v prípade, že sa baktérie na antibiotiká stanú rezistentnými, dala posilniť, prípadne nahradiť napríklad liečbou endolyzínmi. V relácii TASR TV Zdravie to uviedla vedkyňa Gabriela Bukovská z Ústavu molekulárnej biológie SAV.V spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK sa slovenskí vedci pustili do riešenia spoločného projektu zameraného na vírusy napádajúce baktérie.priblížila.Výskum zamerali na baktérie Streptococcus agalactiae. Tie ohrozujú najmä tehotné ženy.upozornila vedkyňa s tým, že podávať tehotným ženám alebo novorodencom antibiotiká nie je najlepšia cesta. Práve tu by podľa nej mohol pomôcť endolyzín.konštatovala Bukovská.Kým sa liek dostane do podoby, že ho môžu užívať ľudia, musí prejsť ešte ďalším výskumom a dôkladným klinickým testovaním.vysvetlila Bukovská.Dodala, že už zaregistrovala záujemcov o testovanie novej liečby.uviedla.Kým produkt, ktorý vynašli slovenskí vedci, je u nás jediným svojho druhu, celosvetovo podľa Bukovskej už existujú voči streptokokom endolyzíny.povedala.Endolyzín objavený Slovákmi by sa podľa nej potenciálne mohol využívať tiež vo veterinárstve pri zápaloch vemien kráv, oviec, kôz, kvôli ktorým nemôžu tieto zvieratá produkovať mlieko.uzavrela vedkyňa.