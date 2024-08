Burghardtová je štvrtá žena s medailou z letných i zimných OH

Paríž 10. augusta (TASR) - Nemka Alexandra Burghardtová sa na OH v Paríži zapísala do histórie ako medailová obojživelníčka. Tridsaťročná atlétka vybojovala pod piatimi kruhmi svoju druhú medailu v kariére, keď v piatkovom finále na 4x100 metrov bola členkou bronzovej nemeckej štafety. Prvý cenný kov vybojovala pred dvoma rokmi v zimnej verzii hier, v Pekingu sa radovala zo striebra v pretekoch dvojbobov. Informovala DPA.



Burghardtová sa stala iba štvrtou ženou v histórii, ktorá vybojovala medailu na letných i zimných OH. Celkovo je siedmym športovcom, ktorému sa podaril tento kúsok. Prvým bol Američan Eddie Eagan, ktorý v roku 1920 vyhral zlato v boxe a o 12 rokov neskôr na ZOH v Lake Placid bol členom zlatého štvorbobu.



V nemeckej štafete pritom Burghardtová nemala pôvodne bežať, nahradila však zranenú Sophiu Jungovú. "Áno, môj príbeh je naozaj výnimočný, toto som vôbec nemala v pláne. Táto medaila bola našim snom," neskrývala nadšenie Burghardtová.